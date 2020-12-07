В правительстве предложили считать жителей Аляски гражданами России

Зампред российского правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи – в ответ на заметку в японской газете о том, что в США считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.

«Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи», – сказал Трутнев, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал сообщения японской газеты Hokkaido Shimbun о том, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В ноябре глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Перед этим премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Мэр Курильска указывал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России.