Планетарий решили реконструировать по нацпроекту в Пензе

Начало реконструкции пензенского планетария запланировано на 2021 год в рамках реализации нацпроекта «Культура». Общая стоимость проекта составит около 352 млн рублей, сообщил зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Планетарий был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году школьник из Пензы Иван Удалов рассказал о ситуации с планетарием на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реконструкцию объекта.

«Работы по реконструкции здания планетария планируется начать в 2021 году. Будут заменены и восстановлены все конструкции здания, инженерные коммуникации. Планетарий оснастят современным оборудованием, а территория вокруг объекта будет благоустроена», – передает ТАСС слова Ягова.

Он добавил, что работы продлятся три года. «Общая сметная стоимость составляет 351,9 млн рублей, из федерального бюджета планируется выделить 175,97 млн рублей», – пояснил он.

Цель национального проекта «Культура» – сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране.