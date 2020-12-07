Устроившего гонки с полицией пьяного водителя задержали на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы задержали пьяного водителя, устроившего гонки с полицейскими машинами, обошлось без применения оружия, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сотрудниками ГИБДД на одной из улиц на юго-востоке Москвы задержан водитель легковой автомашины, который грубо нарушил правила дорожного движения и на законные требования полицейских остановиться не реагировал, пытался скрыться и своими действиями создавал угрозу другим гражданам и транспортным средствам», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Полицейские остановили и заблокировали нарушителя, мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения доставлен в отделение, на него составлен административный протокол.

«Огнестрельное оружие сотрудниками полиции не применялось, пострадавших в результате инцидента нет», – уточнили в пресс-службе.