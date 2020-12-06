Стало известно о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский

Жизни и здоровью 13-летней девочки, которой полицейский выстрелил в ногу на юге Москвы, ничто не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Мы знаем об этой ситуации. Держим связь со следствием. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, она в больнице, в безопасности. Будем следить за этим делом», – цитирует РИА «Новости» Ярославскую.

Ранее сообщалось, что сотрудник ППС на юге столицы выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, ребенка госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава. Предположительно, конфликт мог начаться еще в квартире. По предварительным данным, мужчина поссорился с матерью девочки. На место прибыли сотрудники МВД и СК. Проводится проверка, сотрудника ППС намерены уволить из органов.