Трамп заявил о наличии у США «гиперзвуковых и гидрозвуковых» вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает самыми современными вооружениями, в том числе «гиперзвуковыми и гидрозвуковыми».

«Сейчас у нас самые великие, самые современные вооруженные силы за всю историю страны. Совершенно новые истребители, совершенно новые бомбардировщики, совершенно новые ракеты, гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые. Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные», – передает РИА «Новости» слова Трампа со ссылкой на телеканал C-Span.

Трамп и ранее заявлял, что у США есть «гидрозвуковые» вооружения. По данным американских СМИ, так он называет гиперзвуковые ракеты.

Напомним, ранее Вашингтон пригрозил в будущем передислоцировать в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности.

Политолог Андрей Кортунов заявил газете ВЗГЛЯД, что угрозы США разместить гиперзвуковые ракеты в Европе являются блефом.