Адвокат заявил, что под статью об АУЕ рискует попасть любой россиянин

Взгляд
5 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением не считаясь даже с собственной жизнью отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Санду нацелилась на абсолютную власть

Майя Санду намерена с помощью улицы укрепить свою власть DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Избранный президент Майя Санду, судя по всему, начинает отнимать у Игоря Додона реальную власть в Молдавии. Его сторонники внезапно согласились начать переговоры о досрочном самороспуске парламента, хотя никто их к этому не принуждал. На повестке и отставка правительства, которому принадлежит реальная власть в стране. А в эти выходные Санду выводит своих сторонников на Майдан. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
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Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 7 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Адвокат заявил, что под статью об АУЕ рискует попасть любой россиянин

    5 декабря 2020, 18:46

    Текст: Ксения Панькова

    После внесения движения АУЕ (Запрещено в России) в список экстремистских организаций в России, риск оказаться фигурантом уголовного дела появился у всех пользователей соцсетей, когда-либо размещавших подобные материалы, считает адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

    «Неважно, когда была размещена публикация, важно – актуален ли запрещенный материал. Силовики фиксируют то, что размещено в настоящий момент. А когда такой пост был опубликован – это другой вопрос. У нас достаточно кондовая (топорная) система, которая будет загребать под общую гребенку всех», – рассказал Миронов. По его словам, следователей не интересует, как давно была размещена публикация, главное, что она есть, – передает Ura.ru.

    Адвокат отметил, что внесение движения АУЕ в список экстремистских организацией является положительной тенденцией. Однако при возбуждении уголовных дел за пропаганду данного движения, нужно различать некую субкультуру, являющуюся отголоском тюремного пути, тюремной культуры, от вещей, которые действительно развращают молодежь.

    В августе молодежное криминальное движение, или субкультура, АУЕ по решению Верховного суда России было признано экстремистской организацией. Как пояснили в Генпрокуратуре, деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

    Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

    Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся «АУЕвшие» дети.


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