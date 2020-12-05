Путин вновь пообщался с Региной Парпиевой, мечту которой исполнил в 2018 году

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции вновь дал мини-интервью Регине Парпиевой, участнице проекта «Мечтай со мной», мечту которой он исполнил два года назад.

В 2018 году президент исполнил мечту девушки, страдающей редким заболеванием, связанным с поражением зрительного нерва, и дал ей интервью. В субботу в режиме видеосвязи Парпиева вновь задала главе государства несколько вопросов и рассказала о том, как изменилась ее жизнь после их первой встречи, передает ТАСС.

«Как хорошо, что в наше высокотехнологичное время мы с вами можем вот так встретиться и поговорить, несмотря ни на что. Как вы себя чувствуете? Как настроение?» – обратилась Регина к президенту. «Спасибо. Хочу пожелать здоровья и хорошего самочувствия», – сказал Путин. Глава государства добавил, что, когда встречается с такими людьми, как волонтеры, его «настроение, безусловно становится еще лучше, становится праздничным и нацеленным на активную работу» для того, чтобы поддержать таких, как они.

Парпиева заметила, что президент очень позитивный человек и поинтересовалась, как ему удается сохранять этот позитив. «Может, есть какой-то рецепт?» – спросила она. «Общение с такими, как вы», – с улыбкой ответил президент.

Девушка призналась, что за два года с момента первой встречи с Путиным в ее жизни произошло много перемен. Она определилась с будущей профессией и вузом для поступления. Говоря о журфаке МГУ, Регина призналась, что «сразу влюбилась в эти витые перила, в мраморные ступеньки, в легендарные аудитории с их историями, в преподавателей с добрыми сердцами и со светлыми умами». Однако, по ее словам, когда два года подготовки остались позади и она стала студенткой факультета, пришла вторая волна переживаний – примут ли ее одногруппники. К счастью, эти опасения оказались беспочвенными. «Сейчас у меня очень много друзей, любимая работа ведущей «Белых ночей» на «Спасе», – поделилась девушка, добавив, что продолжает совершенствовать свои профессиональные навыки, проходя спецкурсы у известных тележурналистов.

Она также рассказала, что работает над своей дикцией по методике Демосфена: набирает полный рот камней, но вместо «Иллиады» декламирует стихи русских классиков. «То, что ты дикцию тренируешь – это тоже отлично. Знаю, что так делают многие профессионалы. Ты камни леденцами не пробовала заменять? Может, так будет эффективнее?» – посоветовал Путин. Девушка рассмеялась и призналась, что так делать она не пробовала. «Вы такой молодец! Я просто восхищаюсь вами, потому что вы очень много сделали для нашей страны, делаете и будете делать, и это замечательно!» – отметила студентка.

Регина Парпиева ослепла в возрасте восьми лет из-за редкой болезни – оптикомиелита Девика. Несмотря на это, девочка занимается плаванием и хочет стать тележурналистом. Парпмева в декабре 2018 года взяла интервью у президента России, исполнив таким образом мечту, о которой глава государства узнал на форуме добровольцев России. Подготовиться к интервью девочке помогла главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает РИА «Новости».

Ранее Путин поучаствовал в акции «Елка желаний». Он пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как реализовать мечту Саши, который загадал обнять настоящую панду.