Документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой рассекретили

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5 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением не считаясь даже с собственной жизнью отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
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Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

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Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    Документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой рассекретили

    5 декабря 2020, 10:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Бойцы войск НКВД во время битвы за Москву осенью 1941 года вызывали огонь на себя, бросались под вражеские танки, а в тылу, рискуя погибнуть от взрывов, спасали из пожара ценное заводское оборудование – такие примеры героизма чекистов военных лет привела Росгвардия в рассекреченных документах.

    Публикация приурочена к отмечаемой в субботу 79-й годовщине контрнаступления советских войск под столицей. Среди рассекреченных документов – выдержки из докладов командиров боевых соединений НКВД, в том числе легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Феликса Дзержинского, своему вышестоящему руководству, передает РИА «Новости».

    В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск наркомата внутренних дел.

    В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артиллерийская батарея, другие подразделения легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший затем Краснознаменным.

    В период со 2 по 10 октября 1941 года оперативный батальон дивизии имени Дзержинского, действуя против немцев, прорвавшихся у Новых Комаричей (в данный момент – Брянская область), уничтожил 13 танков и свыше одного батальона противника. При этом подразделение НКВД потеряло до 60% личного состава.

    Также в октябре 1941 года на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал атаки гитлеровцев и удерживал занимаемые рубежи.

    Указывается, что наводчик 45-миллиметровой пушки боец Белоус ночью, в условиях почти полного отсутствия видимости обнаружил рядом со своей батареей немецкие танки и вызвал сигнальной ракетой огонь по ним – фактически, на себя.

    Кроме того, первого декабря 1941 года на наро-фоминском направлении войска вермахта прорвали линию обороны Красной Армии. Подразделения 76-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений со взводом школы младших лейтенантов 5-й армии и сборной ротой 222-й стрелковой дивизии в тот день заняли круговую оборону у деревни Петровское. Немцы при поддержке 12 танков, бомбардировщиков и артиллерийского огня трижды атаковали деревню, однако сломить сопротивление оборонявшихся не смогли.

    В ходе 19-часового боя войска НКВД подбили два немецких танка и ликвидировали порядка 400 гитлеровцев.

    В докладе командира ОМСДОН генерал-майора Михаила Марченкова руководству говорится, что с 12 по 13 октября 1941 года 5-я и 6-я роты 2-го полка дивизии Дзержинского с приданной артиллерией вели бой с фашистскими частями в районе деревни Ищеино Калужской области.

    «Группкомсорг 1-го взвода 5-й роты Илья Николенко бросился на вражеский танк и поджег его бутылками с горючей смесью. При этом сам товарищ Николенко пал смертью храбрых», – сообщал Марченков.

    Также бойцы войск НКВД подвергались смертельному риску и в тылу: в ночь на 2 декабря 1941 года фашистские самолеты бомбили воинские эшелоны, стоявшие на подмосковной станции Воскресенск, в это время там находилось 24 состава, около 2 тыс. вагонов, груженных снарядами, вооружением и снаряжением, а также заводским оборудованием, с которым следовали рабочие, служащие и их семьи. В результате начался большой пожар, на станции возникла паника.

    «Прибывший по тревоге батальон 189-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности немедленно приступил к ликвидации пожара. Невзирая на опасность, грозившую от огня и рвавшихся снарядов, бойцы и начальствующий состав батальона организовали железнодорожников, стали расцеплять вагоны и отводить их в безопасное место. Поскольку на станции имелось всего два паровоза, красноармейцы разводили вагоны вручную», – говорится в архивных материалах.

    Пожар был ликвидирован, все заводское оборудование удалось спасти.

    Кроме того, войска наркомата внутренних дел СССР в годы Великой Отечественной войны активно участвовали в оборонительных сражениях в ее первые недели, в битве за Москву, в Ленинградской оборонительной операции, в обороне Сталинграда, в Северо-Кавказской оборонительной операции, в боях на Курской дуге, в последующих наступательных операциях и при разгроме милитаристской Японии.

    Отмечается, что характерной особенностью участия войск НКВД в боях было то, что они находились в подчинении общевойскового командования, причем в ряде случаев их специально направляли на такие участки, где вместе с воинскими частями Красной армии нужно было любой ценой задержать врага.

    По мнению специалистов, все это опровергает устойчивые мифы о якобы сугубо «карательной» функции органов НКВД СССР.

    Ранее Минобороны рассекретило документы о битве за Заполярье.


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