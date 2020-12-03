Минобороны рассекретило документы о битве за Заполярье

Министерство обороны к отмечаемому 3 декабря Дню неизвестного солдата открыло на своем сайте раздел, посвященный обороне Заполярья, где опубликованы рассекреченные документы по защите Мурманска летом-осенью 1941 года.

Немецко-финские войска планировали провести в начале войны на участке Северного фронта операцию по захвату Мурманска, баз Северного флота и затем Архангельска. С этой целью в приграничных с СССР районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия «Норвегия». Немецко-финским захватчикам с первых дней войны противостояли части 14-й армии РККА, передает РИА «Новости».

Противник начал наступление 29 июня, сосредоточив главный удар на мурманском направлении. К 4 июля советские части были вынуждены отступить на рубеж обороны по реке Западная Лица, где им удалось закрепиться. Отступая, они старались уничтожать мосты и всю материальную часть.

В рассекреченном боевом приказе от 29 июня, в частности, говорится: «Командиру 14-й стрелковой дивизии оторваться от противника и, уничтожив поселок Титовка, материальную часть артиллерии, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы, мост у реки Титовка и причал, отойти на восточный берег реки Западная Лица в районе 56-го километра на дорогу Мишуков – Титовка». В боевом распоряжении уже от 1 июля приказывается не оставлять противнику ни одного исправного моста и дороги, как пишет начальник 14-й армии, «заставьте противника нести потери от наших заграждений».

Кроме того, к 1 июля штаб армии, проанализировав события первых дней войны, категорично указывал на необходимость устранить промахи войсковой разведки, усилить охрану флангов и средств связи.

Документы рассказывают о тяжелейшем положении в районе Титовки, где действовал 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. Отступающие части и подразделения подвергались сильным атакам авиации, двигаться приходилось в стороне от дороги на Мурманск, которая была перерезана противником. За период с 22 июня по 31 августа 95-й стрелковый полк понес потери в количестве 1735 человек, из них пропавшими без вести – 230 человек.

В другом документе рассказывается о налете фашистской авиации на артиллерийские части, сгруппировавшиеся в ущелье после перехода реки Титовка: «в ущелье скопилось большое количество машин, орудий, коней и людского состава – 32 пикирующих бомбардировщики бомбили колонну».

Кровопролитные бои за Мурманск продолжились осенью 1941 года. В частности, немецкие части в боях 8 и 12 сентября 1941 года пытались прорваться к Мурманску. «(Противник) напал на боевое охранение 2-го батальона 112 стрелкового полка... и одновременно в 03.50 начал сильную артиллерийскую подготовку всего переднего края. После чего перешел в наступление в трех направлениях, давая понять, что наши части охвачены с флангов», - говорится в рассекреченном боевом донесении защитников Заполярья. В том же документе отмечается, что в бою 8 сентября по наступающему противнику артиллерией советских войск был применен «огневой вал», наиболее удачный из всех, который парализовал наступление. В целом бои в сентябре охарактеризованы как успешные – противник понес огромные потери.

Часть опубликованных в разделе архивных документов посвящена подвигу сторожевого корабля Северного флота «Туман», геройски погибшему 10 августа 1941 года. Как отмечается в материалах, три немецких эсминца были обнаружены «Туманом», несшим боевой дозор. Немцы расстреливали советский корабль, пытавшийся уйти к берегу, в том числе за счет постановки дымовых завес и маневрирования.

«Всего эсминцы противника вели огонь 13 минут и до 4 часов 55 минут произвели до 10 шестиорудийных залпов, из которых отмечено 11 прямых попаданий в сторожевой корабль «Туман», – говорится в документах. В результате корабль потерял управления, ход стал уменьшаться, экипаж вел борьбу с пожаром и водой, пытался завести пластырь на подводные пробоины.

Несмотря на критические повреждения, гибель многих членов экипажа, в том числе командира и комиссара корабля, «сторожевик» с поднятым флагом пытался противостоять врагу. 15 человек из экипажа погибли, 17 были ранены. Часть личного состава спаслась на шлюпках. Сторожевик затонул с поднятым флагом. В апреле 1965 года место боя «Тумана» было определено как место боевой славы.

Наступление армии «Норвегия» не имело успеха. Немецкому и финскому командованиям не удалось взять Мурманск и завладеть Мурманской железной дорогой, а также захватить базы Северного флота. К октябрю 1941 года наступление было полностью сорвано, противник не смог его продолжить.