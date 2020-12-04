Лавров сказал, каким будет курс новой администрации США

Новому руководству Соединенных Штатов придется продолжать политический курс, проводившийся при прежней администрации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я согласен с некоторыми экспертами, особенно с теми, которые считают, что администрация, которая вступит в должность в январе, будет, по сути, вынуждена обеспечить преемственность ведущейся политики», – заявил Лавров на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог», передает ТАСС.

Он отметил, что на данный момент власти США сосредоточены на внутриполитических вопросах. «В частности, это касается последствий пандемии коронавируса в США. Им необходимо восстановить экономику, которая была, по сути, разгромлена вирусом», – сказал глава МИД России.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Между тем Байден уже заявлял о своих внешнеполитических планах. Он сообщил о «многостороннем подходе» в отношении России, Ирана, Китая и других стран.