Байден рассказал о подходе в отношении России

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о планах «многостороннего подхода» в отношении России, Ирана, Китая и других стран.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова Байдена.

В то же время Байден заявил, что до вступления в должность не может формулировать политику США. «Но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана», – добавил он.

При этом политик признал, что его ожидают «сложные переговоры» с Евросоюзом и он не питает по этому поводу иллюзий.

Ранее в заявлении Еврокомиссии (ЕК) по итогам заседания по отношениям ЕС и США после американских выборов говорилось, что Евросоюз намерен сотрудничать с США для продвижения западной демократии в мире, противодействия России и поддержки передачи власти в Белоруссии.