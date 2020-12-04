Очистные сооружения за 344 млн рублей построили по нацпроекту в Марий Эл

Новые очистные сооружения построены в Козьмодемьянске (Марий Эл) в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», сообщили в организационно-аналитическом управлении главы республики.

Работы по строительству очистных сооружений выполнены в полном объеме, практически, завершены пуско-наладочные работы, в настоящее время идет обучение персонала, который будет осуществлять диспетчерское сопровождение и обеспечивать необходимый текущий ремонт и обслуживание. Мощность очистных сооружений составит 5 тыс. кубометров в сутки. Общая стоимость работ – более 344 млн рублей, передает «Интерфакс».

К техническому зданию новых очистных подведены коммуникации водопроводных и канализационных сетей, смонтированы пожарные резервуары и основной модуль, где будет размещаться технологическое оборудование интегрированного биологического реактора, говорится в сообщении. Кроме того проведены работы по благоустройству прилегающей территории реконструируемого объекта.

В Козьмодемьянске также продолжается реализация пилотного федерального проекта «60+» по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%, сообщает управление. Завершаются также работы по реконструкции канализационно-насосной станции, срок окончания работ – конец декабря.

Канализационно-насосная станция рассчитана на перекачку 90% всех сбросов города, транспортируемых на очистные сооружения. Кроме того одновременно готовится к замене второй нитки напорного коллектора общей протяженностью 3,3 км.

Ранее сообщалось, что Орск (Оренбургская область) первым из пяти российских городов завершил модернизацию объектов ЖКХ по пилотной программе «60+». Помимо Орска в пилотную программу также вошли Козьмодемьянск (Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до 100 тыс. человек.