Полиция начала проверку после видео с избиением девушки в Дагестане

Дагестанская полиция проводит проверку по видеозаписи, на которой избили девушку, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Видеозапись сделана с прямого эфира в Instagram, ее распространяют в соцсетях. На ней зафиксировано, как две девушки проходят в комнату, одна из них подходит к девушке, которая уже была в комнате, бросает ее, а затем бьет ногой по голове. Отмечается, что нападавших якобы отправила дагестанский блогер Фатима Арабова, передает РИА «Новости».

«Судя по кадрам на видео, очевидно, что события происходили задолго до того, как информация об этом появилась в общем доступе. Заявления от пострадавшей стороны в полицию не поступало. Несмотря на это, по данному факту назначена проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего», – сообщили в МВД Дагестана.

Арабова в соцсетях сообщила, что «писать подписчикам гадости в свой адрес» не позволит. «Если нужно, я сяду в тюрьму, но себя и свою семью трогать никогда и никому не дам» – отметила она.

В 2019 году скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева опубликовала видео ролик со своим участием. В нем она в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия. В 2018 году Джикаева в Махачкале сошлась в поединке «с обидевшей ее дзюдоисткой Фатимой Арабовой из Дагестана», сообщали СМИ.