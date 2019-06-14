Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

В связи с публикацией видеозаписи того, как девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия, назначена проверка, сообщило МВД по Чечне. Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.

Как сообщили в МВД, на видеозаписи «жительница Республики Северная Осетия – Алания в форменной одежде сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия», причем происходит это, предположительно, на территории Чечни, передает RT.

Проверку проведет служба собственной безопасности. Сотрудники правоохранительных органов, которые допустили случившееся, понесут наказание, им может грозить увольнение.

Кроме того, указывается, что меры примут и в отношении героини ролика – Малики Джикаевой, передает РИА «Новости».

Джикаева уже привлекала внимание СМИ своим поведением. Так, в 2018 году в Махачкале она «сошлась в поединке с обидевшей ее дзюдоисткой Фатимой Арабовой из Дагестана», пишет «Комсомольская правда».

Перед этим Джикаева оказалась в центре внимания, когда вместе с сестрой пришла в мечеть, но местным жителям не понравился их вид и поведение. Чемпион мира по боксу Асланбек Козаев преградил Джикаевым путь и попросил их уйти. В ходе скандала, по словам очевидцев, одна из девушек даже предлагала показать грудь, чтобы доказать свою принадлежность к женскому полу.