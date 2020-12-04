Warner Bros. решила выпустить все премьеры 2021 года онлайн

Киностудия Warner Bros. в 2021 году выпустит премьеры всех 17 новых фильмов одновременно в кинотеатрах в США и на сервисе HBO Max онлайн.

В следующем году зрители увидят «Отряд самоубийц: Миссия невыполнима», «Годзиллу против Конга», «Дюну», «Матрицу-4» и другие фильмы. Они выйдут одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max, передает ФАН.

Фильмы будут транслироваться на HBO Max в течение первого месяца после выхода на экраны. При этом показ фильмов в кинотеатрах будет продолжен. Такое решение не повлияет на стоимость подписки на сервис для пользователей.

В американской киностудии подчеркнули, что эта мера будет действовать лишь во время пандемии. На протяжении следующего года большинство американских кинотеатров будут работать в режиме ограниченной заполняемости.

Ранее сообщалось, что церемония вручения кинопремии «Оскар» в США в апреле 2021 года не будет проходить в онлайн-формате, организаторы постараются провести мероприятие как обычно.