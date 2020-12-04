Посольство Британии в России нарядило подаренную МГУ ель

Посольство Великобритании в России в преддверие Рождества нарядило в резиденции посла Деборы Броннерт ель, подаренную около 40 лет назад ботаническим садом МГУ им. Ломоносова.

«Посольство Великобритании традиционно отмечает Рождество, приглашая свои профессиональные контакты в резиденцию посла. Украшение елки – давняя традиция в преддверие Рождества и Нового года. К сожалению, в этом году, из-за пандемии COVID-19, мы не сможем принимать у себя гостей», – рассказали РИА «Новости» в дипмиссии.

В посольстве добавили, что для поддержания духа Рождества украсили ель, которая растет на территории резиденции. «Эту ель ботанический сад МГУ им. Ломоносова передал посольству 35-40 лет назад», – рассказали в посольстве.

Также представитель ведомства уточнил, что дерево украшено рождественскими елочными игрушками, произведенными в Великобритании.

«Верхушку украшает статуэтка «Дух экстаза» – символическое изображение богини Ники, которое является неотъемлемым атрибутом автомобилей Rolls-Roys с 1923 года», – отметили в дипмиссии.

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