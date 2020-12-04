Задержан открывший стрельбу на станции метро «Владыкино» в Москве безработный

Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, который устроил стрельбу на станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Вечером 3 декабря на станции метро «Владыкино» сотрудниками восьмого отдела полиции УВД на Московском метрополитене задержан 26-летний неработающий мужчина, который произвел выстрелы вверх из находившегося при нем травматического пистолета. Пострадавших нет», – передает ТАСС сообщение главка, где добавили, что разрешение на оружие у задержанного есть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция по данному факту начала проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в сентябре в Москве мужчина произвел несколько выстрелов из, предположительно, травматического пистолета во время конфликта.