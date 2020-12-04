Цена барреля нефти Brent превысила 49 долларов

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 49 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04.10 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на новостях о сделке ОПЕК+ росла на 0,64%, до 49,02 доллара за баррель. К 04.24 мск нефть марки Brent торговалась на отметке 48,99 доллара (+0,62%). Нефть сорта WTI росла на 0,8%, до 46,04 доллара за баррель, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак объяснил, почему входящие в ОПЕК+ страны договорились с января 2021 года увеличить уровень добычи нефти всего на 500 тыс. баррелей в сутки вместо 2 млн баррелей, предусмотренных апрельским соглашением. Он также раскрыл договоренности ОПЕК+ о поэтапном росте добычи до 2 млн баррелей в сутки.