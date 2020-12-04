Новак объяснил договоренности ОПЕК+ об ограничении роста добычи нефти

Увеличение добычи нефти с 1 января 2021 года на 2 млн баррелей в сутки, как это изначально было предусмотрено соглашением ОПЕК+, было бы опасным для рынка в условиях низкого спроса зимой, сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания стран ОПЕК+.

«В [апрельском] соглашении [ОПЕК+] у нас [было] предусмотрено увеличение [уровня добычи нефти] с января месяца [2021 года] на 2 млн баррелей в сутки. [Вместо этого] Мы договорились [с января 2021 года] увеличить [уровень добычи нефти] всего на 500 тыс. баррелей в сутки, потому что мы понимаем, что 2 млн баррелей в сутки в зимний период, когда снижен спрос, это для рынка было бы небезопасно, поэтому плавный выход – это хорошее решение, которое позволяет нам по сути дела ежемесячно производить оценку и таргетировать рынок», – приводит слова Новака ТАСС.

Новак отметил, что восстановление спроса на нефть будет зависеть от множества факторов, но надеется, что это произойдет в 2021 г. «Вопрос восстановления спроса – вопрос восстановления мировой экономики, [нивелирования] последствий пандемии, как долго будут действовать ограничительные меры, как быстро будет восстанавливаться спрос [на нефть]. Мы надеемся, что это будет в следующем году», – сказал вице-премьер России.

Накануне страны ОПЕК+ договорились, что с января 2021 года добыча нефти увеличится на 500 тыс. баррелей в сутки против 2 млн баррелей, предусмотренных апрельским соглашением. Утром четверга, в ожидании решений ОПЕК+ по объемам дальнейшего сокращения добычи, цены на черное золото снижались: фьючерс на Brent падал на 0,1% – до 48,2 доллара за баррель, на WTI – на 0,13%, до 45,22 доллара за баррель.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Позже Новак раскрыл детали достигнутых договоренностей.