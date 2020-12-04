Новак раскрыл договоренности ОПЕК+ о поэтапном росте добычи нефти

Страны ОПЕК+ в рамках соглашения могут с января 2021 года увеличивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, в случае отсутствия форс-мажоров участники соглашения с апреля могут нарастить объем извлечения нефти на 2 млн баррелей в сутки, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Компромисс заключается в том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдет в течение квартала, по 500 тыс. баррелей прибавляем, начиная к апрелю выйдем на 2 млн баррелей, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций», – приводит слова Новака ТАСС.

По его словам, еще одно отличие новых договоренностей ОПЕК+ заключается в том, что если раньше министерские встречи с участием всех стран проходили раз в полгода, где принималось решение по объемам сокращения, то теперь они будут проходить раз в месяц. «Это будут министерские встречи. Если раньше они проходили раз в полгода, теперь для того чтобы принимать решение об изменении уровня добычи, необходимо собираться министрами всех стран», – добавил Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее Новак объяснил, почему входящие в ОПЕК+ страны договорились с января 2021 года увеличить уровень добычи нефти всего на 500 тыс. баррелей в сутки вместо 2 млн баррелей, предусмотренных апрельским соглашением.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Позже Новак раскрыл детали достигнутых договоренностей.