Посол рассказал о позиции Австрии по «Северному потоку – 2»

Позиция Австрии в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» самостоятельная и последовательная, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский. «Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели: не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС», – цитирует РИА «Новости» Любинского. По словам дипломата, согласно действующим контрактам, в январе–сентябре в Австрию было поставлено 8,8 млрд кубометров газа. Он подчеркнул, что проект носит исключительно коммерческий характер и нацелен на бесперебойное обеспечение европейских партнеров голубым топливом, потребление которого в последние годы продолжает расти. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем предложил австрийской стороне посмотреть на строительство «Северного потока – 2» с позиций Киева. Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства. «Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского. Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт». В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию. На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Аксенов сказал, кто будет строить опреснительные установки в Крыму 30 декабря 2020, 21:17

Опреснительные установки в Крыму для решения проблемы вододефицита будут строиться российскими компаниями, которых определят на федеральном уровне, заявил глава региона Сергей Аксенов. «Компании будут российские. Я не озвучиваю их, чтобы с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий и не создавал дополнительные зоны рисков для этих компаний. МИД Украины сразу вой поднял, что будет искать иностранцев, которые поставят технологию на территорию Республики Крым. Российская Федерация дошла до такого уровня технологического развития, который позволит ей опреснительную установку большой мощности построить в короткие сроки», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает РИА «Новости». По его словам, правительство России отберет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить в срок поставленные задачи. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, если только запасы воды полностью закончатся, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года. Между тем Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer 30 декабря 2020, 20:21

Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом. «Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости». Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов. Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic). Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы. Пушков дал совет Кулебе, где тому повесить украинский флаг вместо Симферополя 30 декабря 2020, 16:35

«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году. «Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США. «В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», – подчеркнул собеседник. «Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», – добавил сенатор. Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг». «Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», – отметил собеседник. «Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», – заключил Пушков. В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим. Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил создать самолет с двигателем ПД-35 к 2027 году 30 декабря 2020, 14:12

Самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году, необходимо довести эту работу до конца, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «ПД-35 с тягой 35 тонн – это перспективная модель, он должен быть к 2027 году готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолету. Даже если к этому времени – это продукция длительного цикла изготовления – он не будет готов, все равно над двигателем нужно работать. Можно его будет использовать на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца», – передает слова главы государства РИА «Новости». ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) – проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик – «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы». Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М. Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии 31 декабря 2020, 02:24

Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян. «Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал. Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности. Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Начались поставки газа из Азербайджана в Европу 31 декабря 2020, 10:32

Минэнерго Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу. «С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», – передает ТАСС сообщение министерства. В Баку добавили, что поступление азербайджанского газа на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны». Поставки рассчитаны на 25 лет, они предусматривают экспорт более 10 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу. 8 млрд кубометров получит Италия, 2 млрд кубометров будут получать поровну Греция и Болгария, остальные объемы – «прилегающие рынки». «Сегодняшнее начало транспортировки каспийского газа в Европу является логическим результатом образцового сотрудничества стран-партнеров, компаний, международных финансовых институтов, а также постоянной поддержки правительствами США, Великобритании и Евросоюзом «Южного газового коридора», – добавили в минэнерго Азербайджана. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что газ уже в четверг поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии. Президент компании Ровнаг Абдуллаев заявил, что «получая газ из нового источника и по альтернативному маршруту, Европа укрепит свою энергетическую безопасность». Летом 2021 года должен начаться второй этап исследований рынка для расширения Трансадриатического трубопровода и доведения его пропускной способности с 10 млрд до 20 млрд кубометров газа в год.



Трансадриатический трубопровод (ТАП) – последнй сегмент «Южного газового коридора» (ЮГК), в который входят также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Протяженностью ТАП составляет 878 км, его строительство было начато в 2016 году, а стоимость составила 4,5 млрд евро. Пропускная способность «Южного газового коридора» достигает 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, а 10 млрд кубометров – на юг Европы. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение «Шах- Дениз» на Каспии с запасами 1,2 трлн кубометров. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что у «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент. Сенатор собрался опротестовать утверждение итогов выборов президента США 30 декабря 2020, 21:09

Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января. «Я не могу 6 января проголосовать за утверждение итогов голосования выборщиков, не упомянув о том факте, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не соблюдали свои собственные законы о выборах. (...) Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», – говорится в заявлении законодателя, передает ТАСС. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена. Напомним, генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса. Голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа. КС Украины пригрозил Зеленскому уголовной статьей за отстранение главы суда 30 декабря 2020, 16:18

Конституционный суд Украины заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского об отстранении с должности судьи главы КС Александра Тупицкого не соответствует основному закону страны. «Издав указ <...> от 29 декабря 2020 года (об отстранении Тупицкого – прим. ВЗГЛЯД), президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей <...> конституции Украины», – цитирует ТАСС сообщение КС. В сообщении отмечается, что «Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности», а Зеленский должен «немедленно отменить свой указ». В суде также напомнили, что «за вмешательство в деятельность государственного деятеля <...> и вмешательство в деятельность судебных органов» предусмотрена уголовная ответственность. Напомним, в среду Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца. Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму. Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку. Путин предложил запустить новые пассажирские суда на линии Сочи – Крым 30 декабря 2020, 15:39

Президент Владимир Путин выступил с предложением выпустить на маршруты, связывающие Сочи и Крым, новые пассажирские суда «река-море» PV300. Глава государства напомнил, что в 2021 году в серийное производство должно пойти судно «Метеор», которое изготавливается в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости». «Кстати говоря, уже сделано соответствующее судно «река-море» для 300 пассажиров, PV300, тоже в Нижнем Новгороде на «Красном Сормове» изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи – Крым. Это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска, это «река-море», – сказал Путин. При этом он отметил, что уже в конце 2021 года должна завершиться работа по повышению мореходности этих судов. «Их точно можно поставить на линию Сочи – Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо», – добавил он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение. Разведка США заподозрила Иран в подготовке удара 30 декабря 2020, 20:29

США опасаются атаки Ирана по американским позициям на Ближнем Востоке. Пентагон получил информацию, согласно которой Тегеран готовит нападение в день годовщины убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщили американские СМИ. Высокопоставленный военный чиновник заявил, что Иран желает отомстить за смерть Сулеймани. У Пентагона есть информация, согласно которой Тегеран планирует атаки на территории Ирака, передает Fox News. «Нам неясно, является ли это планированием на случай непредвиденных обстоятельств, или это план, который готовится к осуществлению, потому что уже дано одобрение», – сказал источник. Он отметил, что на Ближнем Востоке есть немало точек, по которым Иран может нанести удар, однако наибольшее опасение вызывает Ирак. В связи с этим США начали переброску в регион стратегических бомбардировщиков B-52. Как заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, Вашингон «не стремится к конфликту, но никто не должен недооценивать его способность дать решительный ответ на любую агрессию». Напомним, в среду США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы. Командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации. Русский капитан оценил назначение женщины командиром авианосца ВМС США 31 декабря 2020, 11:14

«Если женщины летают в космос, почему они не могут стать командиром авианосца?» – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко, комментируя назначение первой в истории женщины Эми Бауэрншмидт командиром атомного авианосца ВМС США «Авраам Линкольн». «Американскую женщину – командира авианосца можно только поздравить с назначением, она большая молодец. Трудно заочно давать оценки ее деловым качествам, но она долго шла к этому. Имея достаточный опыт и подготовку, она наверняка сможет управлять таким кораблем. Если женщины летают в космос, почему они не могут стать командиром авианосца?» – отметил капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. При этом Ищенко подчеркнул – в России иное, более традиционное отношение к назначению женщин капитаном корабля. «У нас женщина никогда не становилась командиром на флоте. Думаю, в ближайшее время такого не случится. У женщин есть особенности не только физические, но и психологические, которые не делают их хорошо приспособленными к войне. А авианосец – это все-таки война», – заключил он. Ранее капитан Эми Бауэрншмидт была объявлена первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром атомного авианосца «Авраам Линкольн» (CVN-72) с ядерным оружием. Она стала одной из шести военно-морских офицеров, рекомендованных Главным авиационным командованием ВМС США для назначения на эту должность. Приступить к командованию кораблем Бауэрншмидт должна летом 2021 года. «Это назначение – невероятно большая честь для меня. Я люблю командовать и серьезно отношусь к этой ответственности», – заявила Бауэрншмидт. Еще в 2016 году Эми Бауэрншмидт стала первой женщиной, назначенной на одну из высших командных должностей на этом же авианосце. В Академии ВМС США, где училась Бауэрншмидт, она входила в первый выпускной класс, в котором женщин-офицеров сразу допустили к службе на борту боевых кораблей и военно-морских самолетов. С момента начала службы в 1994-м она была неоднократно награждена, в том числе медалью министерства обороны «За безупречную службу в военно-морских силах» и медалью Корпуса морской пехоты «За достижения». Авианосец «Авраам Линкольн» (CVN-72) – один из 11 авианосцев ВМФ США, введенный в состав флота в 1989 году. После снятия ограничений на службу женщин в американской армии в 1993 году «Авраам Линкольн» стал первым авианосцем, на котором появились военнослужащие женского пола. 25 октября 1994 года при выполнении учебного полета при заходе на посадку в результате своей ошибки погибла лейтенант Кара Халтгрин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 30 декабря 2020, 19:09

США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы, сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил. США на время разместили два бомбардировщика B-52 на Ближнем Востоке, они прибыли с базы Майнот в штате Северная Дакота, передает ТАСС со ссылкой на СЕНТКОМ. Отмечается, что за последние 45 дней это уже третья переброска американских бомбардировщиков в регион. США таким образом пытаются демонстрировать свой потенциал, чтобы «подчеркнуть военную приверженность обеспечению региональной безопасности» и показать наличие «уникальной способности без промедления осуществлять развертывание подавляющей боевой мощи» по всему миру. Это развертывание на Ближнем Востоке – «ясный сигнал сдерживания», адресованный «всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам», добавили в СЕНТКОМ. При этом глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США не стремятся к конфликту. «Но никому не следует недооценивать нашу способность защищать свои силы или действовать решительно в ответ на любое нападение», – отметил он. Ранее Пентагон уже сообщал, что направлял свои бомбардировщики на Ближний Восток «для сдерживания агрессии» в регионе. Между тем в начале декабря американский B-52 совершил экстренную посадку на авиабазе Fairford в английском графстве Глостершир после того, как во время полета у него отказал один из двигателей. Ряженых «спецназовцев» в Петербурге задержали настоящие силовики 31 декабря 2020, 07:57 Текст: Антон Антонов

Задержаны двое мужчин, которые под видом спецназа проводили «захваты» людей в рамках платных розыгрышей, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Региональное управление Росгвардии попросило дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая устраивала розыгрыши на платной основе – «клиент получал незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом», сообщили в главке. При этом «для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов». Полицию «впечатлила» и экипировка: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные «пистолеты Стечкина», передает РИА «Новости». После обращения Росгвардии силовики устроили настоящий захват, задержав двух «спецназовцев». Для этого микроавтобус «спецназа» был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна. При задержании присутствовали водитель микроавтобуса и оператор, которая снимала розыгрыши на видео. Ряженых собираются привлечь к ответственности «за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов». Российские хоккеисты в овертайме победили шведов на молодежном ЧМ 31 декабря 2020, 08:37

Сборная России по хоккею в овертайме победила команду Швеции со счетом 4:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне. В составе сборной России голами отметились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20), Кирилл Кирсанов (50) и Марат Хуснутдинов (64). За шведов отличились Арвид Костмар (15), Александр Хольц (36), Ноэль Гунлер (60). Амиров также забил на первой минуте матча, однако его гол был отменен из-за блокировки вратаря сборной Швеции со стороны капитана россиян Василия Подколзина. Из-за травмы игру пропустил форвард сборной России Егор Чинахов, передает ТАСС. Сборная Швеции прервала свою рекордную серию побед на групповых этапах молодежного чемпионата мира, которая составляла 54 матча. Проигрыш россиянам стал первым за 14 лет – 31 декабря 2006 года шведы уступили сборной США в овертайме (2:3). По итогам группового этапа сборная России набрала девять очков и заняла первое место в группе B. Команды Швеции и США имеют по шесть очков и в заключительном матче группового турнира 1 января сыграют между собой. Победивший в основное время коллектив догонит россиян по очкам, но уступит по личным встречам. Вечером 31 декабря последнюю путевку в четвертьфинал разыграют сборные Чехии (три очка) и Австрии (0). Ранее в плей-офф вышли сборные Канады, Финляндии, Словакии и Германии, представляющие группу A. Команда Игоря Ларионова в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сыграет со словаками, матч пройдет 2 либо 3 января. Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады. Накануне российский хоккеист рассказал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев.