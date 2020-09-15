Зеленский попросил Австрию передумать насчет «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем предложил австрийской стороне посмотреть на строительство «Северного потока – 2» с позиций Киева.

Зеленский отметил, что страны имеют разные взгляды на строительство газопровода, и отметил, что этот проект – вопрос энергетической безопасности Украины, передает ТАСС.

«Как еще может помочь Австрия Украине? Я считаю, что [она может] хотя бы уделить сейчас вопросу «Северного потока – 2» немного больше внимания. Я понимаю, что это сложно, но [можно] посмотреть на этот вопрос с нашего угла», – сказал украинский президент.

Курц в ходе пресс-конференции отметил, что страны действительно придерживаются разных подходов к реализации проекта газопровода.

Он согласился с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, что «Северный поток – 2» экономически выгоден.

«Также признаю, что у президента Украины и у меня разные точки зрения на положение дел. «Северный поток – 2» для нас в Австрии – это экономический проект. Положительный проект, потому что мы считаем, что хорошо иметь больше диверсификации, когда можно использовать разные маршруты для транспортировки энергии в Европу. На политическом уровне мы также всегда держим во внимании интересы Украины», – заявил Курц.

Во вторник президент Австрии Ван дер Беллен выступил против идеи блокировки «Северного потока – 2» из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Навальным.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний.