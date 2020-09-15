Президент Австрии выступил против блокировки «Северного потока – 2»

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен выступил против идеи блокировки «Северного потока – 2» из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

«Я лично не вижу никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом «Северный поток – 2». Для меня это коммерческий проект», – цитирует ТАСС австрийского президента.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Навальным.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД