Назван победитель девятого сезона шоу «Голос»

В девятом сезоне шоу «Голос» на Первом канале победу одержала Яна Габбасова из команды Полины Гагариной.

За нее проголосовали 51,1% телезрителей. Второе место занял Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина. Также в финале участвовали Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты (Василия Вакуленко). Как победительница шоу Габбасова получила домашнюю студию звукозаписи, передает ТАСС.

Среди наставников зрители сочли лучшим Басту, который получил 31% голосов. Шнуров набрал 28%, Гагарина – 23%, Сюткин – 18%. Деньги, собранные в ходе зрительского голосования, передадут в благотворительный фонд помощи людям с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями «Подсолнух».