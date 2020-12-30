Мадуро поблагодарил «русских братьев» за «Спутник V» США расширили санкции против Венесуэлы 30 декабря 2020, 18:51 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты внесли в санкционный список против Венесуэлы еще двух граждан этой страны, об этом сообщил американский минфин. С чем именно связаны ограничения в отношении еще двух человек, финансовое ведомство пока не уточнило, передает ТАСС. В ноябре Европейский союз продлил санкции в отношении Венесуэлы, в том числе оружейное эмбарго, на год. 21 сентября США объявили об очередных санкциях против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также Вашингтон потребовал от Брюсселя не вести переговоры с Мадуро.

Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле 29 декабря 2020, 21:32

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Абдулла Шакиров

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр. «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале. Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия» 29 декабря 2020, 21:22

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Текст: Ксения Панькова

В Службе безопасности Украины заявили, что поймали группу агентов, которые якобы пытались украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун», говорится в отчете пресс-службы ведомства. Ведомство утверждает, что «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов», сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook. При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун». Киев считает «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Эксперт оценил планы Киева отказаться от российского оборудования в ГТС Украины 30 декабря 2020, 11:34

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Ирина Яровая

«Идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, потому что через четыре года ее транзитную составляющую можно будет порезать на металлолом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона в течение пяти лет отказаться от российского оборудования. «Такие заявления свидетельствуют о том, что украинские политики эксплуатируют антироссийскую риторику в те моменты, когда их самих сильно критикуют. Они действуют по принципу «хочешь избежать личной критики – заявляй, что ты против России». При этом торговля между Украиной и Россией остается активной, и такие слова лишь вредят нашему бизнесу», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По мнению эксперта, настоящей причиной подобных заявлений является очередное повышение цен на газ на Украине. «Когда в Европе газ дорожает, то он дорожает и на Украине. А когда в Европе цены снижаются, то на Украине такого не происходит. Людей это очень раздражает, они ищут крайнего, и тогда власти обосновывают получение дополнительных денег необходимостью модернизировать сегмент доставки газа, то есть ГТС. К тому же это отличный повод заявить, что ее не просто отремонтируют, а избавятся от вражеского оборудования, которое и есть причина всех бед», – объяснил Юшков. При этом собеседник уверен – идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, ведь примерно через четыре года ее транзитную составляющую «можно будет порезать на металлолом». «Иностранные компании не проявляли никакого интереса к идее покупке украинской ГТС – никто не верит, что она будет, как раньше, прокачивать десятки миллиардов кубов газа, на которых можно прилично заработать. Более того, Газпром уже строит обходные пути для транзита газа в Европу, а сами европейцы заявляют, что в скором будущем вообще откажутся от потребления газа и перестанут его покупать у кого бы то ни было», – отметил эксперт. Он также добавил, что продать украинскую ГТС иностранцам невозможно из-за ее реальной небольшой стоимости. «Украина уже давно продала бы ее кому угодно, хоть Европе, хоть США. Но если сделать это за копейки, то политиков обвинят в предательстве родины, ведь они отдадут символ незалежности по цене металлолома. А за большую сумму ГТС никто не купит. Вероятнее всего, в этом вопросе сохранится статус-кво, и ее собственник, «Оператор ГТС», будет еще пару лет на ней зарабатывать деньги», – предположил Юшков. Ранее стало известно, что «Оператор ГТС Украины» планирует в течение пяти лет отказаться от российского оборудования. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Макогон. В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования. В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму опровергли «беспрецедентную ложь» верховного комиссара ООН по правам человека 30 декабря 2020, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Заявление управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о невозможности для ее миссии попасть в Крым является беспрецедентной ложью, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Так депутат отреагировал на слова официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел, которая «закрытостью» Крыма объяснила невозможность оценить ситуацию на полуострове с питьевой водой. «ООН своей беспрецедентной ложью полностью себя дискредитирует. Мы многократно приглашали миссию ООН посетить Крым, однако в ответ слышали лишь отговорки. Полуостров открыт для всех, об этом говорит огромное количество побывавших иностранных делегаций», – сказал РИА «Новости» Гемпель. Депутат добавил, что в Крыму готовы принять миссию ООН после согласования ее визита с российским МИД. Пока же в УВКПЧ «продолжают закрывать глаза» на то, что Украина лишает полуостров воды, нарушая права человека и международные нормы права «с особым цинизмом», подчеркнул Гемпель. Напомним, в Крыму нашли решение проблемы водоснабжения полуострова с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены иностранные компании и технологии. В Севастопольском регионе в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. В Берлине начали выдавать паспорта «свободной Беларуси» 30 декабря 2020, 10:41

Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Активисты белорусской диаспоры начали выдавать в Берлине альтернативные паспорта «свободной демократической Республики Беларусь», получить его может любой желающий, гражданство значения не имеет. Участники творческого проекта «Посольство свободной демократической Республики Беларусь» выдвинули единственное требование для получения паспорта – соискателю необходимо подписать заявление о том, что он не поддерживает диктатуру ни в каком ее проявлении, передает Deutsche Welle. Оформить такой паспорт можно на месте, около деревянного вагончика с бело-красно-белым флагом, который установлен прямо напротив здания официального дипломатического представительства Белоруссии в Берлине. Обладателями таких документов уже стали около ста человек. Один из организаторов альтернативного посольства Тарас Сякерка решил оказывать «консульские услуги» в костюме Деда Мороза. Он рассказывает детям, где находится Белоруссия, дарит сладости, а взрослым предлагает подписать открытки солидарности с белорусскими политзаключенными. Символический паспорт оформлен в цветах бело-красно-белого флага. В документе указываются фамилия, имя и отчество владельца, его подпись, информация о дате выдачи, печать, данные о супруге, детях и даже домашних животных, а также список стран мира, в которых владелец уже побывал. Согласно надписи в паспорте, документ годен на протяжении всего времени, «пока владелец документа не поддерживает диктатуру». «Наш паспорт можно и нужно брать с собой в любую точку мира. Но не стоит предъявлять его в государственных органах как документ, удостоверяющий личность, это может вызвать проблемы», – предупредил Сякерка. Ранее член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о начале работы за пределами республики «народных посольств». Оператор ГТС Украины захотел отказаться от российского оборудования 30 декабря 2020, 07:30

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

За пять лет «Оператор ГТС Украины» планирует отказаться от российского оборудования, заявил гендиректор компании Сергей Макогон. В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования. В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин обратился к минторгу США 29 декабря 2020, 21:04 Текст: Абдулла Шакиров

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что написал в министерство торговли США письмо, в котором попросил разобраться в вопросе санкций против предприятий корпорации. «На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом», – передает слова Рогозина РИА «Новости». По словам главы Роскосмоса, санкции были навязаны уходящей администрацией действующего президента США Дональда Трампа и являются «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами». Вместе с тем Рогозин считает, что эти ограничения вряд ли будут иметь негативные последствия, поскольку и при создании ракет, и при производстве космических кораблей Россия использует исключительно отечественные комплектующие. «Это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное агентство», – добавил он. Ранее Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. В Роскосмосе предполагали, что Вашингтон намерен ввести санкции против предприятий Роскосмоса, чтобы помешать России создать космический буксир с ядерным двигателем для полетов в дальний космос. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США преграждают России дорогу в дальний космос. Напомним, на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами). Путин поручил создать самолет с двигателем ПД-35 к 2027 году 30 декабря 2020, 14:12

Фото: kremlin.ru

Текст: Елизавета Булкина

Самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году, необходимо довести эту работу до конца, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «ПД-35 с тягой 35 тонн – это перспективная модель, он должен быть к 2027 году готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолету. Даже если к этому времени – это продукция длительного цикла изготовления – он не будет готов, все равно над двигателем нужно работать. Можно его будет использовать на удлиненной версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца», – передает слова главы государства РИА «Новости». ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) – проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик – «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы». Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М. В отношении Навального возбуждено уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями 29 декабря 2020, 21:42

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Следственный комитет России возбудил в отношении блогера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций. По версии следствия, для различных фондов, фактическим руководителем которых являлся блогер, было собрано 588 млн рублей. Среди этих организаций – «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», говорится на сайте СК. «Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», – отмечается в сообщении. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления и других лиц, причастных к делу. Накануне политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин. В свою очередь юрист Илья Ремесло отметил, что «фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей предостаточно». По словам юриста, «люди, которые называют себя борцами с коррупцией, бессовестно похитили и потратили сотни миллионов на отдых, жилье, дорогие автомобили». «Навальный и его «борцы с коррупцией» являются самыми обычными жуликами, в действиях которых есть состав множества статей УК РФ – «Мошенничество», «Растрата», «Легализация преступно нажитых денежных средств», – сказал эксперт. За период с 2017 по 2020 год блогер и члены его семьи совершили 22 поездки за границу. В числе любимых стран Навальных – США (в общей сложности четыре поездки), Испания и Германия (по три поездки), а также Италия, Австрия и Таиланд (по две поездки). Также семья Навального посещала Францию, Грецию, Египет и Латвию. Также появлялась информация, что Навальный проживал в четырехкомнатной квартире площадью площадью 158,7 кв.м. с арендой около 200 тыс. рублей в месяц, а также оплачивал проживание дочери в Стэнфордском университете в США. Постпред России при ЕС заявил об опоздании США с санкциями против «Северного потока – 2» 30 декабря 2020, 12:58

Фото: Mission of Russia EU/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, США уже явно опоздали со своими санкциями против проекта, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Газопровод будет достроен. Там совсем немного осталось. В том, что он будет и эксплуатироваться, я не сомневаюсь. Сейчас, конечно, зима, прокладывать морской участок непросто, но мы смотрим вперед с уверенностью. Все санкции против «Северного потока – 2» касаются его строительства, но не эксплуатации. А с мерами против строительства американцы явно опоздали. В ближайшее время трубы будут достыкованы, и после сертификации вопрос должен быть закрыт. Что касается европейского бизнеса, то деньги на проект заинтересованные энергокомпании уже внесли», - передает слова Чижова ТАСС. Постпред России при ЕС отметил, что все проблемы вокруг «Северного потока – 2» носят сугубо политический характер. «На фоне того, что с первым «Северным потоком» все очень хорошо - он даже был внесен Еврокомиссией в список приоритетных проектов, на которых зиждется энергобезопасность Европы, становится очевидно, что ситуация вокруг «Северного потока – 2» не имеет никакого отношения ни к самой этой трубе, ни к планам ее использования, ни к источникам, ни к потребителям газа. Это чистая политика, сочетающая элементы откровенно недобросовестной конкуренции», – пояснил он. Чижов также указал на попытку за счет России продолжать финансировать Киев. «Ведь украинский транзит российского газа, по разным оценкам, дает тамошним властям до 3 млрд долларов бюджетных поступлений в год. По сути деньги из воздуха. Компенсировать Киеву такие доходы в случае прекращения транзита ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, конечно, не намерены», – объяснил постпред Один из финансовых партнеров «Газпрома» по «Северному потоку – 2» Uniper в свою очередь также ожидает, что газопровод в скором времени будет достроен, об этом заявил глава компании Андреас Ширенбек в опубликованном в среду интервью газете Rheinische Post. «Не хватает еще только примерно 150 километров. Я исхожу из того, что Nord Stream 2 теперь до конца достроит трубопровод», – сказал Ширенбек. Кроме того, он надеется, что с приходом новой администрации США позицию Вашингтона по проекту удастся изменить и что трансатлантические отношения снова перерастут в «настоящее партнерство». По словам Ширенбека, компания находится в контакте с США. Он добавил, что в дальнейшем по газопроводу можно было бы пустить водород. Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев. В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Эксперт оценил заявление СБУ о попытке России украсть «супероружие» Украины 30 декабря 2020, 10:48

Фото: president.gov.ua/wikimedia.org

Текст: Наталья Макарова

«Аналогичная «Нептуну» ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны и не представляют для нас интереса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о перехвате агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». «Интерес для России могут представлять лишь изменения, которые украинцы внесли в головку самонаведения ракет «Нептун». Это наверняка делалось с учетом американских наработок и в целом при помощи США», – полагает военный аналитик Константин Сивков. Таким образом, считает собеседник, «мы могли бы получить косвенную информацию о том, на каких принципах строится система наведения американских противокорабельных ракет». «Все остальное не представляет для нас интереса. Аналогичная «Нептуну» противокорабельная ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны. Нет оснований полагать, что она представляет для нас тайну», – убежден эксперт. «Но, думаю, речь идет об очередной украинской «утке». Возможно, в этой истории роль якобы российских шпионов сыграл представитель оппозиции, который не приемлет деятельность властей в стране», – заключил Сивков. Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов». Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от 3 м до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Протодиакона Кураева лишили сана 29 декабря 2020, 20:03

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий COVID-19 протоиерея Александра Агейкина в блоге, сообщил епархиальный сайт. «Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола», – написано в сообщении. В апреле Кураев сделал несколько резких высказываний в отношении поведения священников в период эпидемии. «Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны», – заявил он в частности. Указом патриарха Кирилла отец Андрей Кураев был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который ранее скончался от осложнений после коронавируса. Узнав о запрете, сам священник сообщил, что для него это решение ничего не меняет. Байден планирует отказаться от разработки новых ядерных вооружений 29 декабря 2020, 20:28

Фото: US government DOD

Текст: Ксения Панькова

Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93, сообщила телекомпания CNN. Ссылаясь на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, а также советника следующей администрации США из числа американских неправительственных экспертов, CNN уточняет, что будущий глава вашингтонской администрации изучает целесообразность «сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны». Речь идет потенциально об отказе от усилий нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, направленных на «укрепление ядерного арсенала Америки посредством разработки новых вооружений», пояснил телеканал. Как он подчеркнул, Байден планирует делать «более значительный акцент на контроле над вооружениями», передает ТАСС. Согласно изложенной CNN информации, Байден «намерен пересмотреть программу ядерной модернизации в объеме более 1 трлн долларов», понять, «оправдывает ли разработка новых вооружений расходы». Телеканал отмечает, что Байден изучает и программу создания боезаряда W93, производство которого «администрация Трампа лоббировала с момента прихода к власти». W93 предназначена для баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках. Кроме того, CNN передает, что Байден, «вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок» российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), чтобы затем начать с Москвой «более содержательные переговоры» по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников телеканала, Байден считает «важным вопросом» продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве «основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями». 24 декабря схожие сведения распространила газета Wall Street Journal. В ее публикации говорилось, что Байден, скорее всего, пересмотрит решение о производстве новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), на которое предполагалось ассигновать порядка 100 млрд долларов. По словам одного из бывших официальных лиц, сейчас Вашингтон не может позволить себе тратить такие средства. Отмечается, что новый курс США вызван желанием Байдена сделать американское ядерное вооружение исключительно оружием сдерживания, применение которого допускается только как ответная мера на атаку другого государства. Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. В марте в МИД России констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну. Украина пообещала сделать тему Крыма «адской» для России 30 декабря 2020, 11:45

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. «Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», – сказал он в интервью украинской службе новостей «ТСН». Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим. Также глава МИД Украины отметил, что главным инструментом давления на Москву будет так называемая крымская платформа – международная площадка, участники которой намерены координировать давление на Россию. Саммит «крымской платформы» должен состояться весной 2021 года. По словам Кулебы, уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите. «Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем», – пояснил министр. Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине. Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту 30 декабря 2020, 13:18

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова,

Ирина Яровая

«Зеленский нарушил конституцию, и это может стать основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого от должности на два месяца. «В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил киевский политолог Михаил Погребинский. При этом собеседник отметил, что КСУ «не признает указ президента и сейчас находится в подвешенном состоянии». «Несмотря на мое личное сугубо отрицательное отношение к Тупицкому, он вправе не исполнять незаконное решение Зеленского и может по-прежнему считать себя судьей Конституционного суда», – сказал политолог. По мнению эксперта, действия Владимира Зеленского – «это еще один штрих к деструкции украинской власти». «Это игры политиков без всякого понимания своей ответственности перед обществом. В такой ситуации правильно было бы начать процедуру импичмента, однако закончить ее будет невозможно: при нынешнем составе Верховной рады не наберутся необходимые для этого три четверти голосов. Но вода камень точит. Зеленскому нужно показать, что ему пора готовиться к внеочередной отставке», – добавил Погребинский. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник напомнил о том, что судейский корпус страны всегда был «достаточно независимой структурой». «И сегодня КСУ несет угрозу для прозападных реформ, которые провел лидер страны», – отметил Бортник. Пока, по словам эксперта, в противостоянии между «коррумпированным судейским корпусом и офисом президента вместе с западными партнерами Украины проигрывает именно Зеленский». «Президенту не удалось распустить КСУ, как он хотел раньше, или признать его решения незаконными. Сегодня в КСУ есть антипрезидентское большинство. Но если Зеленскому удастся отстранить Тупицкого или кого-то еще из судей – он сможет поменять кворум в том направлении, которое ему нужно», – продолжил политолог. «Однако само по себе решение Зеленского противоречит конституции, и тем самым президент совершает очередное правонарушение, которое потенциально может стать основанием для процедуры импичмента. Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения такой процедуры нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – прогнозирует Бортник. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца. Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС. Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости». Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму. Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также – что не собирается уходить в отставку. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД