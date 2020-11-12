ЕС продлил санкции против Венесуэлы на год

Европейский союз продлил санкции в отношении Венесуэлы, в том числе оружейное эмбарго, на год, об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека», – цитирует ТАСС заявление Совета ЕС.

Напомним, 21 сентября США объявили о новых санкциях против Мадуро. Также Вашингтон потребовал от Брюсселя не вести переговоры с президентом страны Николасом Мадуро.