ВМС США получили новейшие ядерные боеголовки малой мощности

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30 декабря, среда | Последнее обновление — 19:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая.
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30 декабря исполняется двадцать лет с момента утверждения и первого исполнения нового-старого гимна России на музыку Александрова. Это советский гимн, и он стал частью «национального кода» – вместе с салатом оливье и романом «Война и мир».
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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ВМС США получили новейшие ядерные боеголовки малой мощности
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Соединенные Штаты закончили запланированное производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для МБР Trident, заявило Национальное управление ядерной безопасности США.
«В 2020 финансовом году сборка W76-2 была завешена, все количество произведено и передано ВМС», – цитирует отчет ведомства РИА «Новости».
Управление не уточнило число произведенных боеголовок и количество оснащенных ими носителей.
В 2018 году сообщалось, что американские ВМС начали работы по созданию ядерного оружия малой мощности W76-2. W76-2 создаются на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5–6 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Издание Popular Mechanics предполагало, что действующий американский лидер Дональд Трамп, говоривший «о совершенно новом типе вооружений», имел в виду «модифицированную боеголовку W76 под названием W76-2, которая производит взрыв меньшей мощности».
Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия»
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В Службе безопасности Украины заявили, что поймали группу агентов, которые якобы пытались украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун», говорится в отчете пресс-службы ведомства.
Ведомство утверждает, что «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов», сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун».
Киев считает «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
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Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.
На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.
В календаре ведомства также представлены фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», танка Т-90М «Прорыв», БМП «Армата» и другой современной техники, передает РИА «Новости».
Кроме того, военное ведомство опубликовало календарь на 2021 год со слоганами бойцов специальных подразделений России. В календаре представлены снимки военнослужащих спецподразделений ВС РФ в различных условиях боевой обстановки. Каждая картинка снабжена кратким девизом. В частности, фото боевого пловца, вынырнувшего из воды с ножом, сопровождается фразой «И холодное оружие согревает душу», снимок расчета противотанкового комплекса «Фагот», расположившегося на гребне песчаного бархана, озаглавлен лозунгом «Преимущество в огневой мощи – весомый аргумент в переговорах», а спецназовцы-минометчики получили слоган «Для особо мерзких – мы особо дерзкие!».
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.
Минобороны рекомендовало не говорить с Россией с позиции силы
Министерство обороны не рекомендует другим странам говорить с Россией с позиции силы, такие действия не останутся без ответа, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Замминистра отметил, что рост военной активности США и их союзников по Североатлантическому альянсу у российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, как правило, игнорируются.
«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин.
Он, в частности, напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – добавил Фомин.
«Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», – также заявил замминистра.
Кроме того, Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.
В ноябре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.
Российская военная полиция прибыла в сирийский район Айн-Иса для стабилизации ситуации
Дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
«Сегодня для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. ... Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – сообщил Сытник.
По словам замруководителя центра, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе, передает ТАСС.
В последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Российская сторона зафиксировала за сутки в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), среди которых в провинции Алеппо – два обстрела, в Идлибе – девять, Латакии – пять и в провинции Хама – пять. Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов в течение суток зафиксировано не было.
21 декабря боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. 20 декабря подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство*» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков.
Байден планирует отказаться от разработки новых ядерных вооружений
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Избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93, сообщила телекомпания CNN.
Ссылаясь на двух неназванных представителей переходной команды Байдена, а также советника следующей администрации США из числа американских неправительственных экспертов, CNN уточняет, что будущий глава вашингтонской администрации изучает целесообразность «сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны». Речь идет потенциально об отказе от усилий нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, направленных на «укрепление ядерного арсенала Америки посредством разработки новых вооружений», пояснил телеканал. Как он подчеркнул, Байден планирует делать «более значительный акцент на контроле над вооружениями», передает ТАСС.
Согласно изложенной CNN информации, Байден «намерен пересмотреть программу ядерной модернизации в объеме более 1 трлн долларов», понять, «оправдывает ли разработка новых вооружений расходы». Телеканал отмечает, что Байден изучает и программу создания боезаряда W93, производство которого «администрация Трампа лоббировала с момента прихода к власти». W93 предназначена для баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках.
Кроме того, CNN передает, что Байден, «вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок» российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), чтобы затем начать с Москвой «более содержательные переговоры» по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников телеканала, Байден считает «важным вопросом» продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве «основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями».
24 декабря схожие сведения распространила газета Wall Street Journal. В ее публикации говорилось, что Байден, скорее всего, пересмотрит решение о производстве новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), на которое предполагалось ассигновать порядка 100 млрд долларов. По словам одного из бывших официальных лиц, сейчас Вашингтон не может позволить себе тратить такие средства. Отмечается, что новый курс США вызван желанием Байдена сделать американское ядерное вооружение исключительно оружием сдерживания, применение которого допускается только как ответная мера на атаку другого государства.
Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.
В марте в МИД России констатировали, что в Вашингтоне «решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну.
Назван срок начала серийных поставок ракет «Циркон» в армию
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Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал о планах, касающихся ударных беспилотников, лазерных комплексов, МБР «Сармат», гиперзвуковых ракет «Циркон», истребителей Су-57, танков Т-14 «Армата» и АПЛ «Борей-А».
Как сообщил Криворучко в интервью газете «Красная звезда», создание российских малогабаритных боеприпасов для ударных беспилотников практически завершено, их опытные образцы проходят обкатку в войсках, а серийное производство начнется в 2021 году. Он также сообщил, что завершается создание российских беспилотных комплексов, которые смогут летать роем во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами. Кроме того, создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами.
Россия планирует завершить испытания ракетной системы С-500 и принять ее на вооружение в 2021 году. В ближайшее время выйдет на летные испытания и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Ракеты «Циркон» начнут серийно поставляться в российскую армию в 2022 году, передает ТАСС.
Минобороны планирует увеличить поставки авиатехники в войска, в частности спланированы дополнительные закупки перспективных истребителей Су-57. Криворучко также сообщил, что серийное производство перспективной техники, в том числе танка Т-14 и БМП Т-15 на тяжелой гусеничной платформе «Армата», начнется до завершения всех этапов их испытаний. Идет строительство четырех атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта «Борей-А», «еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта».
Напомним, в России испытания и сдача военной техники приурочены к Новому году. В декабре 2020 года стартовала с космодрома Плесецк ракета-носитель «Ангара» версии А5В; в Баренцевом море фрегат «Адмирал Горшков» отстрелил очередную гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон»; АПЛ «Владимир Мономах» в Охотском море отстрелялся сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава»; модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» в Японском море испытал новое оружие; состоялась церемония передачи в состав ВМФ второго большого десантного корабля проекта 11711 «Петр Моргунов»; в состав Тихоокеанского флота приняли новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Модернизация позволила удвоить ударные возможности подлодки «Иркутск»
Ударные возможности многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота (ТОФ) после модернизации вырастут как минимум вдвое: она сможет нести 48 новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон», сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
«Иркутск» в ходе модернизации станет не просто субмариной проекта 949АМ (модернизированный проект 949А), а вместо 24 противокорабельных ракет «Гранит» получит возможность нести 48 принципиально новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон», то есть субмарина сможет наносить удары и по береговым целям», – приводит ТАСС слова источника.
По его словам, возвращение АПЛ в боевой состав ТОФ ожидается в конце 2023 года. «Наличие конкретной номенклатуры ракет на борту субмарины будет зависеть от поставленных перед ней задач», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в ходе летно-конструкторских испытаний ракеты «Циркон» было выполнено три пуска: два по морским целям, один – по наземной. По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, в 2021 году начнутся госиспытания этой ракеты, в ходе которых и предшествующего этапа летно-конструкторских испытаний будет выполнено не менее семи пусков с фрегата «Адмирал Горшков» и АПЛ проекта 885 «Северодвинск».
АПЛ «Иркутск» была заложена на судоверфи «Севмаш» (ныне входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 году стала именоваться «Иркутск». С 1997 года находилась в резерве. В 2001 году прибыла для ремонта на Дальневосточный завод «Звезда». Ремонт и модернизация начались лишь в 2019 году. Основным ударным вооружением АПЛ проекта 949А были 24 противокорабельные ракеты «Гранит».
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В Минобороны оценили активность НАТО у границ России
Возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Он напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО, в августе и сентябре 2020 года в непосредственной близости от российской границы зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков.
Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – подчеркнул замминистра.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций.
В МО России заявили, что США могут пересмотреть позицию по ДСНВ
США могут пересмотреть свою позицию по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в силу внутриполитической ситуации в стране, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 года – прим. ВЗГЛЯД) (...) В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Он также напомнил, что Россия предлагала США продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.
«Обеспокоены выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Полагаем, что тем не менее Договор сохраняет свой позитивный потенциал. (…) Продолжим следить за развитием ситуации вокруг ДОН и принимать решения, исходя из интересов национальной безопасности», – заключил Фомин.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.
Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что США, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.
Напомним, глава государства Владимир Путин сообщал, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
В МО сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста
Мировой рынок продукции военного назначения (ПВН) вернется к докризисным темпам роста, сопоставимым с показателями до пандемии COVID-19, в 2023 году, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Пандемия новой коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику. По оценкам экспертов, в 2020-2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4-5% по сравнению с уровнем 2019 года. К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно- технического сотрудничества, в частности, Алжир, Египет, Индия, Китай и другие», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
По его словам, сокращение темпов роста мировой экономики привело к снижению уровня мировых военных расходов и сокращению закупок вооружений. «Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8%, мировой экспорт ПВН – на 4%. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году», – сообщил замминистра.
Фомин отметил, что сроки поставок ПВН ряду иностранных заказчиков были перенесены. По его словам, это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в России и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков.
«Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год, будет выполнен», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны, поскольку экономика в России просела меньше, чем в других странах.
Российский беспилотник «Орион» впервые применил управляемые ракеты
Беспилотный летательный аппарат «Орион» первым из российских дронов провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В рамках ведущихся испытаний комплекса вооружения для беспилотных летательных аппаратов беспилотник «Орион» провел на полигоне эффективную стрельбу управляемыми ракетами по наземным мишеням. Таким образом, данная машина стала первым российским беспилотником, применившим оружие такого типа», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, на испытаниях «Орион» отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб. Массовое поступление «Ориона» в войска «восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники», подчеркнул источник.
Ранее Минобороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.
В состав ВМФ через два года запланировали ввести семь подлодок «Антей»
Главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«К указанному сроку (2023 год) шесть АПЛ проекта 949А пройдут ремонт по техническому состоянию, а АПЛ «Иркутск» будет модернизирована по проекту 949АМ», – приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Сейчас АПЛ «Иркутск» проходит ремонт и модернизацию на дальневосточном заводе «Звезда». Ранее источник сообщил, что ударные возможности этой подлодки после модернизации вырастут как минимум в два раза – она сможет нести 48 новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон».
По данным из открытых источников, на данный момент пять субмарин проекта 949А находятся в составах Северного и Тихоокеанского флотов, еще одна – в ремонте. Их основное ударное вооружение – 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Одна лодка этого проекта – «Курск» – погибла в 2000 году.
Ранее газета ВЗГЛЯД в связи с происшествием с российской АПЛ «Омск», которая всплыла во время учений, разбирала, как встали планы увеличить мощь российских подводных лодок.
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Россия выполнила планы по экспорту вооружений за год
Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам», – приводит РИА «Новости» слова Борисова в эфире канала «Россия 24».
Он добавил, что работа по формированию пакета новых контрактов продолжается. «Он у нас постоянно в пределах 45-55 млрд рублей, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов», – отметил вице-премьер.
Ранее в Минобороны сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста.
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В России испытали боевого робота в зимних условиях
Боевой робот «Маркер» успешно прошел ходовые испытания в полностью автономном режиме в зимних условиях, сообщили в пресс- службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
«В рамках отработки системы управления российская экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» в полностью автономном режиме преодолела отрезок пути протяженностью 30 километров. Тесты проводились в Челябинской области. Маршрут движения был проложен через неподготовленную территорию – лесостепь со снежным покровом», – приводит ТАСС сообщение ФПИ.
Как отметили в фонде, робот прибыл к месту назначения через полтора часа. При этом «Маркер» сам прокладывал и корректировал маршрут, опираясь на данные системы технического зрения, построенной на основе нейросетевых алгоритмов.
В ФПИ уточнили, что технические характеристики платформы обеспечивают возможность автономного функционирования до 48 часов на дорогах с твердым покрытием и до 24 часов на пересеченной местности.
«В рамках следующих тестов платформе «Маркер» предстоит преодолеть отрезки пути в 50, 100 и 200 километров», – отметили в пресс-службе.
Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» разработана в рамках проекта Фонда перспективных исследований. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.
Осенью сообщалось, что военные провели учения с боевым роботом «Маркер».
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США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52
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США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы, сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил.
США на время разместили два бомбардировщика B-52 на Ближнем Востоке, они прибыли с базы Майнот в штате Северная Дакота, передает ТАСС со ссылкой на СЕНТКОМ.
Отмечается, что за последние 45 дней это уже третья переброска американских бомбардировщиков в регион. США таким образом пытаются демонстрировать свой потенциал, чтобы «подчеркнуть военную приверженность обеспечению региональной безопасности» и показать наличие «уникальной способности без промедления осуществлять развертывание подавляющей боевой мощи» по всему миру.
Это развертывание на Ближнем Востоке – «ясный сигнал сдерживания», адресованный «всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам», добавили в СЕНТКОМ.
При этом глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США не стремится к конфликту. «Но никому не следует недооценивать нашу способность защищать свои силы или действовать решительно в ответ на любое нападение», – отметил он.
Ранее Пентагон уже сообщал, что направлял свои бомбардировщики на Ближний Восток «для сдерживания агрессии» в регионе. Между тем в начале декабря американский B-52 совершил экстренную посадку на авиабазе Fairford в английском графстве Глостершир после того, как во время полета у него отказал один из двигателей.
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