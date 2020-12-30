В Германии появились «прививочные туристы»

Власти германской земли Баден-Вюртемберг пожаловались на так называемых «прививочных туристов» из соседнего Рейнланд-Пфальца, которые регистрируются на получение препарата от COVID-19, поскольку у них в регионе кампания по вакцинации стартует позже.

В Баден-Вюртемберге начали прививать уже 27 декабря, в Рейнланд-Пфальце запись осуществляется только с 4 января. Министр по социальным делам и интеграции Баден-Вюртемберга Манфред Луха направил письмо на имя своей коллеги из соседнего региона Сабине Бэцинг-Лихтентелер и выразил в нем опасение, что произойдет «несбалансированное распределение и без того дефицитной вакцины». Он попросил жителей Рейнланд-Пфальца потерпеть и дождаться начала вакцинации в их земле, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.

Причем до сих пор прививочные центры Баден-Вюртемберга не отказывали в вакцине жителям соседнего региона, отметили в Минздраве Баден-Вюртемберга.

27 декабря первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт