Первой прививку от COVID-19 в ФРГ получила 101-летняя женщина

Первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил таблоид BILD.

По данным издания, прививки вакциной Biontech/Pfizer получили и другие проживающие, а также персонал, передает РИА «Новости».

В субботу первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они будут в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, старт вакцинации произойдет 27 декабря, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в «зоне риска» на предмет заражения.

Ранее Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов.

Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.