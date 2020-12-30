Путин предложил запустить новые пассажирские суда на линии Сочи – Крым Жириновский объяснил свое высказывание о преемниках Путина 30 декабря 2020, 16:41

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пояснил свои слова о том, кто может стать следующим президентом России. При этом он не исключил, что в президентских выборах 2024 года может принять участие и действующий глава государства. Ранее лидер ЛДПР в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Это не список людей, один из которых точно будет преемником в 2024 году. Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них», – написал Жириновский в своем Telegram-канале. Однако Жириновский высказал мнение, что через четыре года, кого бы сейчас ни рассматривали, будет совершенно другой кандидат. Кроме того, он не исключил, что в президентских выборах может принять участие и действующий глава государства. «О своем решении, скорее всего, он объявит не раньше конца 2023 года. Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди», – добавил политик. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что размышления отдельных политических деятелей о преемнике президента Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями. Он также напомнил, что Путина неоднократно спрашивали о приемнике и он уже отвечал на этот вопрос. В июне Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников.

Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ 30 декабря 2020, 11:15

Фото: Pavel Golovkin/Pool/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Решения об ответных мерах будут согласовываться с МИДом. Генпрокурор сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах. Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Блокировка и замедление трафика могут применяться вместе со штрафами. Блокировка ресурса будет полностью зависеть от возможностей самой платформы. 22 декабря депутаты Госдумы одобрили в основном чтении законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Песков рассказал о разговоре Путина и Чубайса 30 декабря 2020, 13:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин действительно разговаривал с экс-главой Роснано Анатолием Чубайсом перед тем, как тот перешел на новую должность спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Действительно имел место телефонный разговор, о нем не сообщалось, потому что мы о большей части рабочих телефонных разговоров президента за день не сообщаем – просто не имеем такой возможности», – передает его слова ТАСС. По словам Пескова, Чубайс не получил кабинет в администрации президента. «Нет, Анатолий Чубайс не обзавелся кабинетом в администрации президента, потому что он на общественных началах [имеет] статус, он не является сотрудником администрации президента, поэтому он не имеет здесь кабинета», – сказал он. Ранее Чубайс рассказал, что перед своим уходом с поста главы Роснано обсудил с президентом свой отказ от должности госслужащего. Путин предложил запустить новые пассажирские суда на линии Сочи – Крым 30 декабря 2020, 15:39

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин выступил с предложением выпустить на маршруты, связывающие Сочи и Крым, новые пассажирские суда «река-море» PV300. Глава государства напомнил, что в 2021 году в серийное производство должно пойти судно «Метеор», которое изготавливается в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости». «Кстати говоря, уже сделано соответствующее судно «река-море» для 300 пассажиров, PV300, тоже в Нижнем Новгороде на «Красном Сормове» изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи – Крым. Это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска, это «река-море», – сказал Путин. При этом он отметил, что уже в конце 2021 года должна завершиться работа по повышению мореходности этих судов. «Их точно можно поставить на линию Сочи – Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо», – добавил он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение. Песков рассказал, о чем россияне пишут Путину 29 декабря 2020, 19:47 Текст: Ксения Панькова

Формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным очень востребован, россияне пишут главе государства обо всем, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всем. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, но тем не менее, у нас так устроено» – сказал Песков телеканалу RTVI. Напомним, в этом году прямая линия с президентом была совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией Путина, которая состоялась 17 декабря. Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы Путин призвал сделать автобус на водороде к 2023 году 30 декабря 2020, 14:37 Текст: Евгения Шестак

Городской автобус на водородном топливе должен появиться в России к 2023 году, а в дальнейшем и локомотивы на этом топливе, заявил президент Владимир Путин. «Прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы – в целом, мы их уже достаточно «разогнали» в хорошем смысле этого слова – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе – там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он подчеркнул, что следующим шагом должно стать создание локомотивов на водороде. Глава государства подчеркнул, что работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована. «С учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе – а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего, и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах», – добавил президент. Путин напомнил, что на сегодня в России появляется много техники для крупных населенных пунктов. В частности, в Санкт-Петербурге совсем недавно был запущен специально изготовленный для узкоколейки низкопольный трамвай. Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что у России есть необходимые конкурентные преимущества, чтобы стать лидером на рынке водородной энергетики. Путин восстановил систему вытрезвителей в России 29 декабря 2020, 21:52 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Также подписан закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители. В соответствии с документом, за органами государственной власти субъектов России и органами местного самоуправления закрепляются «полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», передает РИА «Новости». Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тыс. рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион. Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Также Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения. «В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», – отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту закона. 22 декабря Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Законопроект о возвращении вытрезвителей был подготовлен в мае комитетом Совета Федерации по социальной политике. Газета ВЗГЛЯД оценила предложение о возвращении вытрезвителей в России. Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом и Рождеством 30 декабря 2020, 12:24 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа и избранного главу США Джо Байдена с Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба Кремля. Президент России поздравил глав зарубежных государств и правительств с Рождеством и наступающим 2021 годом, сообщается на сайте Кремля. «В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джо Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества», – говорится в сообщении. Путин выразил уверенность, что Россия и США при выстраивании двухсторонних отношений могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях. «Российский лидер поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания», – добавили в Кремле. Также глава государства поздравил с Новым годом королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В поздравлении Путин отметил, что сотрудничество способствовало бы решению ключевых проблем современности, укреплению безопасности и стабильности в Европе и в мире в целом. Ранее Путин провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином и обменялся с ним поздравлениями с Новым годом. Путин запретил снижать МРОТ 29 декабря 2020, 23:58 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указывается, что с 2021 года соотношение МРОТ и «медианной заработной платы устанавливается в размере 42%». С 1 января МРОТ будет 12792 рубля в месяц. В дальнейшем его величина будет определяться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год, но МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения России на очередной год. С 2021 года соотношение величины прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год составит 44,2%, его величину будут пересматривать как минимум раз в пять лет. Величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем. При этом ко второму чтению в закон добавили запрет снижать МРОТ даже при снижении размера медианной зарплаты, передает РИА «Новости». Напомним, Путин заявлял, что вопрос о МРОТ «очень чувствительный и затрагивает практически всех работников». Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по России, прожиточного минимума пенсионеров – 86%, прожиточного минимума детей – 97%. Песков ответил на слухи про «бункер» Путина 29 декабря 2020, 19:09 Текст: Абдулла Шакиров

Предположения о том, что у президента России Владимира Путина якобы есть специальный бункер с дубликатом его кабинета, не соответствуют реальности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это ерунда. Все вот это ерунда абсолютная. Это такие, знаете, литературные экзерсисы. Понимаете, у президента построено очень много кабинетов. Они есть везде, и в разных городах мира. Он работает при необходимости в любом из этих кабинетов. А все эти умозаключения о какой-то конспирации – ерунда», – рассказал Песков телеканалу RTVI. Ранее пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о «бункере» Путина сказал, что «ни один глава государства, тем более такой активный, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере». Путин призвал заменить «кукурузник» Ан-2 новым самолетом «Байкал» 30 декабря 2020, 14:18 Текст: Ксения Панькова

Новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году, заявил президент Владимир Путин. «В конце концов уже нужно заменить Ан-2», – сказал глава государства, говоря о развитии всей цепочки авиации, начиная с самых небольших самолетов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС. Путин в связи с этим обратил внимание на девятиместный самолет «Байкал», который будет производиться в Улан-Удэ. «В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолет должен полететь в первом квартале», – сказал президент. На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент сообщал, что поручил Мишустину заняться вопросами доступности авиаперелетов с Дальнего Востока. Путин отмечал, что «важно инфраструктурно сшивать всю нашу огромную территорию». Путин ограничил продажу веселящего газа 30 декабря 2020, 05:27 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает ограничения на продажу закиси азота (веселящего газа, N2O). Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступит в силу с 1 января. Производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка соответствующей продукции разрешаются только в медицинских, промышленных или технических целях. Запрещается потребление и пропаганда веселящего газа в немедицинских целях, в частности, для «изменения состояния организма», передает РИА «Новости». В январе 2019 года Роспотребнадзор и Роскомнадзор направили в судебные органы заявления об ограничении противоправного распространения в Сети «веселящего газа» для развлечения. Позднее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова также предложила ограничить продажу закиси азота. Путин подписал закон о молодежной политике в России 30 декабря 2020, 11:07 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике, который, в том числе, повышает возраст молодежи до 35 лет включительно, вместо нынешних «до 30 лет». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ регулирует права в сфере молодежной политики, закрепляет на федеральном уровне понятия, используемые в этой сфере, такие как «молодежь», «молодая семья», «молодые специалисты». Также вводится новое понятие – «специалист по работе с молодежью». Кроме того, теперь к молодежи относятся россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно, а значит, численность молодежи в России увеличится более чем на 12 млн человек и должна превысить 41 миллион. Таким образом, больше граждан смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством. Цели и основные направления молодежной политики расширяются – теперь сюда относятся гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой и спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 25 декабря Госдума приняла закон о молодежной политике в России. Лидер Российского союза молодежи Павел Красноруцкий сказал газете ВЗГЛЯД, что новая верхняя планка возраста молодежи позволит большему числу молодых россиян воспользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренными молодежной политикой. Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачные изделия 30 декабря 2020, 12:27 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон по ужесточению цен на табачные изделия, он устанавливает единую минимальную цену на такую продукцию. Авторы законодательной инициативы сообщали, что по действующим нормам пачка табачного изделия не могла быть продана потребителям по цене ниже минимальной розничной. При этом эта цена составляла 75% от максимальной розничной цены, выше которой пачка также не могла быть реализована, передает ТАСС. Закон ранее допускал розничную продажу табачных изделий, цена которых может быть на 25% ниже максимальной розничной стоимости. Согласно новой норме, устанавливается единая минимальная цена, ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом запрещается продажа табачной продукции по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции. Ко второму чтению в Госдуме прописали исключения из этого правила. Новые нормы, как предполагается, вступят в силу с 1 апреля 2021 года. В первые три месяца после применения новых норм можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по максимальным розничным ценам ниже единой минимальной, действующей на момент реализации. При этом такая цена не должна быть ниже единой минимальной цены табачной продукции, действовавшей до даты применения новой цены. Также уточняется порядок определения единой минимальной цены на табачные изделия, ее будут рассчитывать на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки НДС и повышающего коэффициента. Единая минимальная цена табачной продукции будет введена с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, установленную Налоговым кодексом, но публиковать ее нужно не позднее 30 дней до даты применения новых акцизов. Также глава государства подписал закон, который запрещает перевозить россиянам более 200 сигарет или 250 грамм табака и табачных изделий, не маркированных акцизными марками. Документ устанавливает запрет на перевозку гражданами табачной продукции и табачных изделий, «не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ», в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 грамм табака или табачных изделий на одного человека. Эти нормы также затронут товары ЕАЭС. «Внутри таможенной территории ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров физическими лицами для целей, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, без определения допустимого количества сигарет к перемещению для личного потребления. Такой подход создает предпосылки для беспрепятственного перемещения физическими лицами нелегальной табачной продукции в крупных и особо крупных размерах из государств – членов ЕАЭС на территорию России», – говорится в пояснительной записке к документу. Ранее сообщалось, что рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз. Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами за политическую деятельность 30 декабря 2020, 10:58 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа. В соответствии с документом, физлица, ведущие политдеятельность на получаемые из-за рубежа средства, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО, финансируемые также из других стран, передает РИА «Новости».



Закон также устанавливает уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих в России без госрегистрации и получающих иностранное финансирование для участия в политической деятельности. Будет создан реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Общественные объединения, которые войдут в этот список должны будут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемого финансирования из-за рубежа и расходовании этих средств. Иноагентами в России могут быть признаны также иностранные журналисты, аккредитованные в России, если их деятельность будет связана с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус. Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. Такая мера была введена по предложению общественников. Закон уточняет понятие «политическая деятельность», которая осуществляется посредством участия в организации и проведении публичных мероприятий – митингов, шествий, участия в выборах и наблюдения за ними, в деятельности политических партий, формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований. К политической деятельности не относится наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, социальная поддержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.



Помимо этого, иноагенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Закон вступает в силу со дня его опубликования. 8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы. На встрече президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека было принято решение о доработке законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов. Ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект об иноагентах, выведя из-под его действия организации и граждан, занимающихся неполитической деятельностью. Путин сообщил о появлении в России судна-вездехода на воздушной подушке «Хаска» 30 декабря 2020, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

В России появляется 10-тонное судно на воздушной подушке «Хаска», которое можно будет использовать в любое время года, в том числе труднодоступных регионах, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «У нас появляется 10-тонное судно на воздушной подушке, называется «Хаска», его можно будет использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах Российской Федерации, причем круглогодично. Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн», – передает его слова РИА «Новости».



Глава государства выразил надежду на завершение работы. Путин отметил также, что эти транспортные средства будут использованы именно для того, чтобы «сшивать» территорию, обслуживать граждан, и чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться.



«Надо обязательно довести это до конца», – подчеркнул он, добавив, что очень гордится результатами отечественных судостроителей. Ранее в пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева рассказали о создаваемых в России экранопланах.