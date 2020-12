Эксперт: Запугивание России санкциями против «Северного потока – 2» не имеет смысла Постпред России при ЕС заявил об опоздании США с санкциями против «Северного потока – 2» 30 декабря 2020, 12:58

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, США уже явно опоздали со своими санкциями против проекта, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Газопровод будет достроен. Там совсем немного осталось. В том, что он будет и эксплуатироваться, я не сомневаюсь. Сейчас, конечно, зима, прокладывать морской участок непросто, но мы смотрим вперед с уверенностью. Все санкции против «Северного потока – 2» касаются его строительства, но не эксплуатации. А с мерами против строительства американцы явно опоздали. В ближайшее время трубы будут достыкованы, и после сертификации вопрос должен быть закрыт. Что касается европейского бизнеса, то деньги на проект заинтересованные энергокомпании уже внесли», - передает слова Чижова ТАСС. Постпред России при ЕС отметил, что все проблемы вокруг «Северного потока – 2» носят сугубо политический характер. «На фоне того, что с первым «Северным потоком» все очень хорошо - он даже был внесен Еврокомиссией в список приоритетных проектов, на которых зиждется энергобезопасность Европы, становится очевидно, что ситуация вокруг «Северного потока – 2» не имеет никакого отношения ни к самой этой трубе, ни к планам ее использования, ни к источникам, ни к потребителям газа. Это чистая политика, сочетающая элементы откровенно недобросовестной конкуренции», – пояснил он. Чижов также указал на попытку за счет России продолжать финансировать Киев. «Ведь украинский транзит российского газа, по разным оценкам, дает тамошним властям до 3 млрд долларов бюджетных поступлений в год. По сути деньги из воздуха. Компенсировать Киеву такие доходы в случае прекращения транзита ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, конечно, не намерены», – объяснил постпред Один из финансовых партнеров «Газпрома» по «Северному потоку – 2» Uniper в свою очередь также ожидает, что газопровод в скором времени будет достроен, об этом заявил глава компании Андреас Ширенбек в опубликованном в среду интервью газете Rheinische Post. «Не хватает еще только примерно 150 километров. Я исхожу из того, что Nord Stream 2 теперь до конца достроит трубопровод», – сказал Ширенбек. Кроме того, он надеется, что с приходом новой администрации США позицию Вашингтона по проекту удастся изменить и что трансатлантические отношения снова перерастут в «настоящее партнерство». По словам Ширенбека, компания находится в контакте с США. Он добавил, что в дальнейшем по газопроводу можно было бы пустить водород. Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев. В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта.

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр. «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале. Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия» 29 декабря 2020, 21:22

Россия расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию страны, в ответ на санкции Евросоюза против россиян из-за «кибератаки» на Бундестаг, в причастности к которой в Европе подозревают якобы «российских хакеров», говорится в заявлении МИД России. «Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему министерства обороны ФРГ. Ограничения введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В МИДе отметили, что на протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. «Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лица», – напомнили в ведомстве. Министерство иностранных дел подчеркивает, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлеченности в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения. «Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны. (…) В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования», – заключили в МИД России. Напомним, в санкционный список ЕС по делу о кибератаках внесены «85-й главный центр спецопераций ГРУ», а также Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых ЕС называет сотрудниками центра. В начале мая немецкое издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка Меркель. Перед этим газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на Бундестаг. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ. Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям – ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о якобы связях киберпреступников с Москвой, а официальные лица признавали отсутствие доказательств того. Посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза. В июле 2020 года правительство Германии предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский Бундестаг пять лет назад. Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов». Рогозин обратился к минторгу США 29 декабря 2020, 21:04 Текст: Абдулла Шакиров

«Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя видео с ругающимся матом на видео российским военным в Сирии. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram разместил короткий видеоролик, на котором российский солдат в Сирии обращается, выражаясь, как отмечает автор поста, на «великом и могучем», к снимающему его журналисту. «Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – говорит Фельгенгауэр. Тем не менее, отвечая на вопрос, насколько это соответствует эвфемизму «вежливые люди», который в 2014 году после событий «Крымской весны» начал использоваться применительно к российским военным, он ответил, что та операция была практически бескровной и там «можно было быть вежливым». В Сирии же, по словам собеседника, совсем другая ситуация – там военные находятся в постоянном психологическом стрессе, поскольку они знают, что в них могут выстрелить в любой момент. «Находясь в такой стрессовой ситуации, не только российские военные могут сказать такое журналистам. «Вежливые люди» просто были совсем в другой ситуации. Конечно, боец не должен был так отвечать. Хотя, по идее, с журналистами они вообще разговаривать не должны. В западных армиях это абсолютно соблюдается, хотя если подойти к западному военному, он вежливо ответит, что не уполномочен», – рассказывает эксперт. При этом, по словам Фельгенгауэра, российские военные больше склонны разговаривать с журналистами, причем включая зоны боевых действий, хотя этого делать, конечно, нельзя. Собеседник поясняет, что все комментарии должны давать пресс-службы, а бойцы и командиры «обязаны помалкивать». Причем такие правила действуют во всем мире, но нигде они полностью не работают. «Когда у российских бойцов увольнение, они должны вести себя достойно. Но когда находятся на службе, то они вообще не должны с гражданскими взаимодействовать. Тем более с журналистами», – подытожил Фельгенгауэр. В октябре 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Оператор ГТС Украины захотел отказаться от российского оборудования 30 декабря 2020, 07:30

За пять лет «Оператор ГТС Украины» планирует отказаться от российского оборудования, заявил гендиректор компании Сергей Макогон. В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования. В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат бундестага сказал, кто станет канцлером Германии после Меркель 29 декабря 2020, 14:30

«Следующим канцлером Германии станет тот, кого поддержит Америка», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Такой прогноз он дал относительно назначения нового канцлера Германии в 2021 году, выборов в бундестаг и нового расклада политических сил страны в целом. «Вопрос проведения выборов в сентябре 2021 года очень спорный – эту дату могут отодвинуть из-за обстановки с коронавирусом. Даже если выборы состоятся, не исключено, что Ангела Меркель останется на посту канцлера как лидер, который якобы сильно помог стране во время пандемии», – сказал депутат бундестага Вальдемар Гердт. При этом Гердт отметил, что положительно оценивают действия Меркель в период пандемии только СМИ. «Население же начинает возмущаться все активнее, понимая неадекватность и неразумность принимаемых мер. Однако до тех пор, пока СМИ в унисон поют о том, что она спасительница нации, действующий канцлер и вся правящая партия смогут делать, что захотят», – констатировал он. Говоря о предстоящих выборах в бундестаг и возможном уходе Ангелы Меркель с поста канцлера, собеседник упомянул и других кандидатов на это кресло, среди которых «преемница» Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. «Крамп-Карренбауэр вообще не обладает какими-либо яркими качествами, о ней почти ничего неизвестно. Она лишь результат тех хитрых комбинаций, которые проделывала Меркель в течение своей политической карьеры, отстраняя от себя действительно харизматичных людей и приближая безликие фигуры. Поэтому на сегодняшний день мы не видим никого, кто смог бы взять управление страной в такой сложный период», – объяснил Гердт. В то же время Зёдер, в отличие от Крамп-Карренбауэр, более самостоятельная личность и имеет достаточную поддержку. При этом собеседник с сожалением добавил, что на самом деле канцлером станет тот, кого поддержат США. «Пока непонятно, кто это будет, ведь и в самой Америке сейчас очень нестабильная ситуация. Если вдруг у власти останется Трамп, то у нас победит кандидат, который в своей программе поставит суверенитет Германии на первое место. Если же придет Байден, то канцлером станет тот, кто выступит за полную дружбу с Америкой, что значит абсолютное подчинение ей», – предположил он. «Вопрос дальнейших отношений с Россией также не зависит от Германии. Под давлением США немцы отказываются от российского газа, который нужен нашей стране как воздух. Это говорит о полной зависимости от США, от всего американского истеблишмента. Думаю, что при Байдене стоит ждать нового витка эскалации российско-германских отношений, ведь ему чужды какие-либо моральные человеческие принципы», – заключил Гердт. Напомним, издание Deutsche Welle спрогнозировало, что наступающий 2021 год пройдет в Германии под знаком борьбы с пандемией коронавируса, массовой вакцинации населения, экономического роста после сильного падения ВВП и семи избирательных кампаний, способных заметно изменить расклад политических сил в стране. Шесть голосований состоятся на земельном уровне, седьмое будет общефедеральным: в сентябре предстоят выборы в бундестаг. Один из их результатов известен уже сейчас: Германия получит нового канцлера, поскольку Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства покинет свой пост. С точки зрения популярности ведущих немецких партий главный итог 2020 года состоит в существенном росте (приблизительно на 10 процентных пунктов, до 35-37%) рейтинга блока консервативных партий ХДС/ХСС. Это связано с работой в условиях пандемии как федерального правительства (канцлера Ангелы Меркель и нескольких министров от ХДС, включая министра здравоохранения Йенса Шпана), так и региональных и местных политиков от этого блока. В том числе премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зёдера, популярность которого, как антикризисного менеджера, заметно выросла в национальном масштабе. В случае победы на выборах в бундестаг, как отмечает издание, консервативному блоку понадобится коалиционный партнер. На данный момент самым вероятным вариантом выглядит формирование так называемой черно-зеленой коалиции с партией «Союз 90»/«зеленые», стабильно занимающей с 18-20 процентами вторую строчку в списке самых популярных немецких партий. Ранее Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке. Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID 29 декабря 2020, 16:53

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Дэвид Хейманн заявил, что цель коронавируса – стать эндемиком. «Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным (заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. – прим. ВЗГЛЯД), как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», – сказал Хейманн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian При этом эксперт считает, у человечества есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим здоровьем позволят научиться жить с этим вирусом. Представитель ВОЗ Марк Райан также считает, что коронавирус станет эндемичным. По его словам, существование очень эффективной вакцины не гарантирует устранения заболевания. Он также считает, что следующая пандемия может быть более серьезной. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», – уточнил эксперт. Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он. Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя. «Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день», – заключил он. Ранее заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии. В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID 29 декабря 2020, 18:32

Прошедшие вакцинацию от коронавируса москвичи смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины. «Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других», – подчеркнул Собянин. Ранее Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. В отношении Навального возбуждено уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями 29 декабря 2020, 21:42

Следственный комитет России возбудил в отношении блогера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций. По версии следствия, для различных фондов, фактическим руководителем которых являлся блогер, было собрано 588 млн рублей. Среди этих организаций – «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», говорится на сайте СК. «Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», – отмечается в сообщении. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступления и других лиц, причастных к делу. Накануне политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин. В свою очередь юрист Илья Ремесло отметил, что «фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей предостаточно». По словам юриста, «люди, которые называют себя борцами с коррупцией, бессовестно похитили и потратили сотни миллионов на отдых, жилье, дорогие автомобили». «Навальный и его «борцы с коррупцией» являются самыми обычными жуликами, в действиях которых есть состав множества статей УК РФ – «Мошенничество», «Растрата», «Легализация преступно нажитых денежных средств», – сказал эксперт. За период с 2017 по 2020 год блогер и члены его семьи совершили 22 поездки за границу. В числе любимых стран Навальных – США (в общей сложности четыре поездки), Испания и Германия (по три поездки), а также Италия, Австрия и Таиланд (по две поездки). Также семья Навального посещала Францию, Грецию, Египет и Латвию. Также появлялась информация, что Навальный проживал в четырехкомнатной квартире площадью площадью 158,7 кв.м. с арендой около 200 тыс. рублей в месяц, а также оплачивал проживание дочери в Стэнфордском университете в США. Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским 29 декабря 2020, 16:41

Переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учетом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, – это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним», – сказал Пушилин RT. Как отметил глава ДНР, Киев за шесть лет принял около 60 нормативно-правовых актов, противоречащих Минским соглашениям и нормам международного права. «Они стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», – сказал он. Пушилин заявил, что отсутствие политических действий со стороны Украины приводят к гибели военнослужащих ДНР в результате нарушений дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. По его словам, с 27 июля ДНР потеряла семь солдат. Он также отметил, что Украина нарушает режим прекращения огня каждый день, хоть уже и не с прежней интенсивностью. «Ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет – Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию», – подчеркнул Пушилин. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. Протодиакона Кураева лишили сана 29 декабря 2020, 20:03

Епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий COVID-19 протоиерея Александра Агейкина в блоге, сообщил епархиальный сайт. «Епархиальный церковный суд г. Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана. Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола», – написано в сообщении. В апреле Кураев сделал несколько резких высказываний в отношении поведения священников в период эпидемии. «Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны», – заявил он в частности. Указом патриарха Кирилла отец Андрей Кураев был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который ранее скончался от осложнений после коронавируса. Узнав о запрете, сам священник сообщил, что для него это решение ничего не меняет. В Крыму опровергли «беспрецедентную ложь» верховного комиссара ООН по правам человека 30 декабря 2020, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал телеканалу RTVI, что перед своим уходом с поста главы Роснано обсудил с президентом России Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего. «У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что «он не встретился с Чубайсом» и что «президент не назвал его имени». А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком (Путин говорил по видеосвязи с новым главой Роснано Куликовым – прим. ВЗГЛЯД)?» – передает слова Чубайса РИА «Новости». Он рассказал, что Путин сам предложил ему стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Чубайс отметил, что согласился, но с условием, что формально не будет государственным служащим. «В принципе, как правило, спецпредставитель – это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана. (...) Мигалка, ксива, кабинет, секретарша – главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», – добавил экс-глава Роснано. Напомним, президент России предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. Правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Чубайса. Сам Чубайс сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.