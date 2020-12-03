В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 77 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 9203 человека. В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Днем ранее в Москве умерли 73 пациента с коронавирусом.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин назвал дату начала масштабной вакцинации от коронавируса в Москве. В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Глава государства подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.