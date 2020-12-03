Mail.ru Group создала социальный проект «Лица Победы»

Mail.ru Group создала инновационный социальный проект «Лица Победы» – первый в мире цифровой архив времен войны, в котором используются технологии машинного обучения.

В проекте собраны несколько крупнейших архивов, в том числе архив движения «Бессмертный полк», а также большое количество пользовательских фотографий. Проект реализован на базе технологий компьютерного зрения Vision и платформы облачных сервисов Mail.ru Cloud Solutions, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Архив проекта будет передан на хранение во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» и станет его важной частью.

«Война сплотила многих людей и навсегда осталась в воспоминаниях тех, кто прошел через нее. Однако сохранить и передать память о событиях тех лет раньше было трудно, ведь фотографии делались не так часто, как сейчас, а многие групповые снимки оставались у кого-то одного, сделать копии было проблематично. Зачастую случалось, что после войны между фронтовиками прерывалось общение, и памятные снимки хранились только у одного человека. Теперь же у ветеранов и их потомков появилась возможность восстановить утраченную связь, отыскать фото своих близких на снимках других людей и узнать что-то новое из жизни своих родственников», – говорится в сообщении компании.

Фотографию своего родственника можно загрузить в проект через сайт или соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Технология компьютерного зрения поможет найти в архиве фотографии с одними и теми же людьми, учитывая особенности снимков с фронта и определяя лица даже на изображениях низкого качества. Также проект позволяет связаться с людьми, которые загрузили фотографии с вашими родными.

Более 2,5 млн уникальных пользователей уже воспользовались проектом. Основной пик пришелся на даты празднования, в мае сайт посетило 2 млн человек.

Так как это не просто сайт, а полноценно работающий архив, который Mail.ru Group планирует поддерживать на регулярной основе, активность пользователей сохраняется до сих пор. В среднем за осенний период на него ежемесячно заходило порядка 30 тыс. человек.

Всего более одного миллиона лиц было распознано и внесено в базу за весь период работы проекта, ежедневно это число пополняется.