Представитель Алибасова назвал причиной попадания артиста в больницу «виагру»

Продюсера и музыканта Бари Алибасова госпитализировали с очень низким давлением, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин, предположив, что причиной стала «виагра».

«Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы», – сказал Горжанкин РИА «Новости».

Представитель артиста добавил, что причиной ухудшения самочувствия Алибасова могла стать «передозировка» препаратом «виагра».

Напомним, в июне прошлого года появились сообщения, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.