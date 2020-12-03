ГИБДД оценила шансы на допуск к управлению автомобилем с 17 лет

Идея о разрешении управлять автомобилем с 17-летнего возраста будет реализована, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

«Действительно, предложение о том, чтобы дать возможность управлять транспортным средством с 17 лет МВД выдвинуто. Когда оно будет в окончательном варианте оформлено и законодательно принято, пока сложно сказать, но такая идея поддержана всеми и, думаю, реализуется», – цитирует ТАСС Кузина.

Также он отметил, что дорожные правила для электросамокатов, сигвеев, моноколес могут появиться к началу весны.

«Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже как контролировать», – сказал Кузин.

По его словам, ГИБДД не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта, нужны определенные рамки применения средств индивидуальной мобильности (СИМ). В России предлагается ограничить скорость СИМ 20 километрами в час, также предполагается ввести новые дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что в проекте административного регламента по проведению экзаменов на водительское удостоверение прописана возможность его сдачи с 16 лет, МВД также хочет разрешить садиться за руль с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение.