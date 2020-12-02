В МВД предложили допускать к экзаменам на права с 16 лет

В проекте административного регламента по проведению экзаменов на водительское удостоверение прописана возможность его сдачи с 16 лет, МВД также хочет разрешить садиться за руль с 17 лет.

Как пишет «Коммерсант», в части проекта регламента о предоставлении госуслуги по выдаче водительского удостоверения отмечается, что если «заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет», то должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на «сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения».

Кроме того, в проекте регламента по сдаче экзаменов прописаны шесть оснований, при которых кандидата не допустят к экзамену: если он не соответствует требованиям, если его лишили прав, если неправильно составлены документы, если документы подделаны или похищены, если не оплачена госпошлина, если у автошколы нет лицензии.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов заявил, что молодые люди в возрасте 16–17 лет уже могут вести самостоятельный от родителей образ жизни, в связи с чем стоит снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до данного возраста. Он также отметил, что можно было бы разрешить проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев.