В «Профстажировке 2.0» приняли участие около 16 тыс. российских студентов

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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Коронавирус решил крупную проблему российской боевой авиации

Молодой лейтенант ВВС – снова весьма перспективная служба Виталий Тимкив/РИА Новости
Пандемия коронавируса стала тяжелым ударом по авиационной промышленности и гражданской авиации в целом. Из-за карантинных ограничений мир почти перестал летать – и тысячи летчиков по всему миру остались без работы. Однако на российских летчиков, носящих военную форму, пандемия оказала совсем иное влияние. Более того, благодаря ей удалось решить важнейшую задачу, стоявшую перед ВВС России. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...
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Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
Обсуждение: 130 комментариев

Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

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    В «Профстажировке 2.0» приняли участие около 16 тыс. российских студентов

    29 декабря 2020, 14:48

    Текст: Евгения Шестак

    Проект «Профстажировки 2.0» провел в 2020 году два сезона конкурса студенческих работ – их участниками совокупно стали почти 16 тыс. российских студентов, а победителями – более тысячи конкурсантов.

    Все победители получили приглашения на стажировки в крупнейшие компании страны, а некоторые даже трудоустроились в них. В уходящем году участники проекта присоединились и к всевозможным социально значимым активностям. Приглашения на стажировки гарантированно получали все победители обоих сезонов конкурса – для этого необходимо было успешное решение кейса от конкретного работодателя, сообщается на сайте ОНФ. 

    «Профстажировки 2.0» – совместный проект Общероссийского народного фронта и президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

    «Мы завершаем этот год с хорошими показателями: за первые два сезона на участие в проекте поступило 15848 заявок. Победителями стали 505 участников первого и 636 конкурсантов второго сезона, которые представляют свыше 50 регионов России. Всех лауреатов наши партнеры пригласили к себе на стажировки, которые в 2020-м проходили по большей части дистанционно. Сейчас на платформе проекта 4775 кейсов от 1408 партнеров-работодателей. К решению этих задач в рамках уже третьего сезона конкурса после одобрения заявок приступили 5989 студентов вузов и ссузов», отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Он добавил, что дистанционный формат стажировок – особенность этого года, и, по его мнению, они продолжат развиваться по окончании пандемии. «Такой формат позволяет студентам из любого региона начать сотрудничество с ведущими компаниями страны, а значит, делает их доступными для большего числа ребят. Несмотря на все трудности, в уходящем году мы смогли создать и отработать механизм, который позволяет ребятам продемонстрировать работодателю свои знания и навыки, новые подходы к решению задач и желание работать на результат», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

    В числе компаний-партнеров, которые предоставили свои кейсы: Минстрой России, ПАО «Россети», ООО «СИБУР Холдинг», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», «Группа ГАЗ», «ВЭБ.РФ», АО «ДОМ.РФ», АО «Росгеология», ПАО «Магнит», АО «Почта России», Фонд содействия реформированию ЖКХ, Международный аэропорт «Внуково», АК «АЛРОСА», ПАО «Квадра», ЗАО «БИОКАД», АО «Российский экспортный центр», ООО «ТК Мираторг» и Страховой дом ВСК.

    Ребята могли не просто стажироваться в этих компаниях, но и трудоустроиться в некоторые из них. Например, Роскосмос, Россети, ДОМ.РФ, Страховой дом ВСК и другие крупные организации уже приняли к себе на работу победителей проекта.

    В 2020 году участники отметились не только перспективными и оригинальными решениями, но и приняли активное участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, присоединились к социально значимым проектам, например, к волонтерскому движению и акции взаимопомощи #МыВместе. Они развозили продукты и лекарства, каждый день помогали тем, кто находился на самоизоляции. Кто-то координировал отряды таких добровольцев. Кроме того, некоторые победители стали наставниками для новых участников конкурса. Например, магистрант Воронежского госуниверситета Диана Тимошенко стала научным руководителем для трех дипломников, которые захотели писать научные работы по кейсам во втором сезоне конкурса.

    Также команда проекта весной организовала несколько дистанционных образовательных вебинаров, чтобы студенты могли с пользой для себя провести время и почерпнуть свежие идеи для своих работ.

    По словам руководителя проекта «Профстажировки 2.0» Ильи Семина, среди победителей двух сезонов многие стали вдохновляющими примерами для участников третьего.

    «Особенно радуют примеры трудоустройства ребят. К примеру, среди победителей второго сезона конкурса выпускница Воронежского госуниверситета Ульяна Едапина после полугодовой дистанционной стажировки стала специалистом отдела банковского сопровождения Единого сервисного центра банка «ДОМ.РФ», а выпускники Уральского федерального университета Никита Коноваленко и Анатолий Плотников стали специалистами Россетей по высоковольтным линиям», рассказал Семин.

    Партнеры проекта весь год размещали новые кейсы. Также на платформе появились кейсы Общероссийского народного фронта, направленные на системные решения и антикризисные меры по поддержке бизнеса, социальной помощи населению и развитию волонтерства в период распространения коронавируса.

    Совместно с карьерным центром «ДОМ.РФ» проект «Профстажировки 2.0» запустил опрос для изучения кадровых запросов и компетенций молодых специалистов, планирующих делать карьеру в строительной отрасли и развивать городскую среду. Результаты будут опубликованы ко Дню студента. Они помогут проанализировать ситуацию на молодежном рынке труда в разрезе отрасли и понять, как эффективнее выстраивать работу со студентами и выпускниками.

    Кроме того, в новом году команда проекта выпустит гайдлайн по организации дистанционных стажировок для студентов с лучшими практическими решениями ведущих компаний – партнеров проекта. Методическое пособие будет представлять собой сборник кратких советов и правил, которые легко адаптировать под любой тип бизнеса.

    Формат учебного процесса, к которому были вынуждены перейти все вузы и ссузы страны в 2020 г., дал и новые возможности для студентов и участников проекта. Так, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого решение кейсов работодателей проекта «Профстажировки 2.0» засчитали студентам за летнюю производственную практику. Этот опыт в вузе был признан успешным, а количество заявок на кейсы значительно увеличилось, как и число доведенных до конца и представленных компаниям работ. Если в первой волне конкурса от вуза было подано 11 решений, то во второй – уже 51.

    «Профстажировки» – это еще и платформа, которая позволяет работодателю и студенту взаимодействовать напрямую. Сегодня на ней зарегистрировались 146 454 студента.

    «В этом году мы расширили функционал платформы – дали возможность участникам подавать заявки сразу на три кейса работодателей. Безусловно, мы планируем расширять пул компаний-партнеров, а вместе с ними количество узких направлений кейсов, чтобы удовлетворить абсолютно любой запрос студента, который хочет выбрать оригинальную тему для диплома или курсовой и сделать действительно полезное исследование, которое будет использоваться на практике», – добавил Семин.

    Для студентов участие в конкурсе дает не только полезные знания, практику и необходимый опыт, но и открывает новые возможности для реализации своих проектов, в основе которых лежат решения кейсов. Так, студентка Курского государственного медицинского университета Анна Тишина предложила организовать в Курской городской поликлинике № 7 школу здоровья для пожилых пациентов, страдающих бронхиальной астмой. В ходе последующей двухнедельной стажировки руководство поликлиники помогло ей протестировать идею в реальных условиях.

    Также будет реализован проект команды из Севастопольского госуниверситета во главе с Павлом Полбицевым, которая разработала для краеведческого музея Лабытнанги VR-инсталляцию, чтобы помочь посетителям окунуться в быт народа ханты. Ямальский кейс вдохновил крымчан на создание более глобального проекта «Народы Арктики VR». Команда решила разрабатывать подобного рода инсталляции про другие коренные малочисленные народы Севера в качестве образовательного пособия для студентов и школьников.

    Третий сезон проекта «Профстажировки 2.0» стартовал 1 сентября. Этап подачи заявок на кейсы работодателей завершился 7 декабря. В итоге было подано 9 472 заявки. Готовые решения принимаются до 15 января 2021 году, после чего начнется отбор лучших проектов.

    В третьем сезоне конкурса участвует и иностранный студент Хулио Баррера родом из Венесуэлы, сейчас он обучается в магистратуре Тюменского индустриального университета. Молодой человек решает кейс Иркутской нефтяной компании, которая предложила проанализировать применение в условиях Восточной Сибири метода бурения на обсадной колонне. Хулио планирует связать свое профессиональное будущее именно с Россией, найти здесь работу и начать строить успешную карьеру, применив на практике свои знания и девятилетний опыт бурения скважин в Венесуэле.

    Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». 


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