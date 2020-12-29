Шнурова лишили статуса «святого» в церкви «Летающего Макаронного монстра»

Церковь «Летающего Макаронного монстра» лишила солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова статуса святого за вступление в «партию-спойлер».

«Такое решение принял суд присяжных – восемь человек проголосовали за, один – против», сообщается на сайте организации.

«Удостоверение аннулировано. Мы продолжим почитать Сергея как бывшего святого», – говорится в публикации.

Шнуров был канонизирован пастафарианцами в 2017 году за любовь к макаронам и служение абсурду.

В ноябре 2016 года Минюст отказал пародийной Русской пастафарианской церкви Макаронного пастриархата в регистрации епархии в Москве.

Пастафарианство или Церковь летающего макаронного монстра (ЛММ) появилась в США в 2005 году как пародийная религия в ответ на введение в школах штата Канзас курса, альтернативного эволюционному учению. Инициатором шуточного и высмеивающего клерикализм движения стал физик Бобби Хендерсон. На сегодняшний день это течение имеет все атрибуты традиционной религиозной организации: есть теория создания Вселенной, представление о загробной жизни, божественные создания, Евангелие, традиции и последователи.