В НАТО заявили о несовместимости купленных Турцией у России средств ПВО с технологиями альянса

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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Как спам проник в телефоны большинства россиян

Жертвами телефонного спама становятся все, от мала до велика Михаил Терещенко/ТАСС
В уходящем году наши сограждане страдали не только от пандемии и связанных с коронавирусом ограничений, но и от резко активизировавшегося телефонного и интернет-мошенничества, а также от растущей массы телефонного спама. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему спамеры знают ваш номер телефона, даже если вы никому его не называли, и как обезопасить себя от навязчивой рекламы по телефону. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...

Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
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Когда распадется Украина

Коронавирус-мутант из Британии

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Зеленский как последний президент Украины

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
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  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    В НАТО заявили о несовместимости купленных Турцией у России средств ПВО с технологиями альянса

    29 декабря 2020, 14:09

    Текст: Елизавета Булкина

    Российские средства противовоздушной обороны ЗРС С-400, которые приобрела Турция, несовместимы с технологиями НАТО и не могут быть интегрированы в систему альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

    «Я несколько раз указывал Турции на то, что российская техника ПВО несовместима с технологиями НАТО. Система С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО. (…) К тому же она представляет риск для самолетов союзников», – передает слова Столтенберга в интервью агентству DPA ТАСС.

    «В связи с этим я приветствую переговоры между Турцией и другими союзниками о возможной поставке [ЗРС] «Пэтриот» или SAMP/T. Это системы, которые укрепят ПВО Турции, и одновременно их можно интегрировать в систему ПВО НАТО», – заявил Столтенберг.

    Генсек НАТО также прокомментировал конфликт по этому вопросу между Анкарой и Вашингтоном, отметив, что между партнерами «время от времени возникали разногласия». «Я сожалею, что мы сейчас оказались в ситуации, когда один союзник вводит санкции против другого союзника. Но это конфликты не помешают нам в НАТО принимать решения», – сказал Столтенберг.

    Напомним, 14 декабря США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400

    Генсек добавил, что предложение созвать заседание Совета Россия – НАТО остается в силе. «В начале 2020 года мы пригласили Россию на встречу Совета Россия – НАТО. Они не отреагировали, но наше приглашение еще в силе. (…) Я твердо верю в диалог и призываю к нему Россию», – сказал он.

    «Я думаю, что диалог будет способствовать снижению риска инцидентов, несчастных случаев и просчетов и что он может внести вклад в улучшение отношений», – заявил генеральный секретарь НАТО.

    Между тем из доклада о реформировании альянса «НАТО – 2030» следует, что главной военной угрозой безопасности для альянса минимум до 2030 является Россия.


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