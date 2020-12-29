В НАТО заявили о несовместимости купленных Турцией у России средств ПВО с технологиями альянса

Российские средства противовоздушной обороны ЗРС С-400, которые приобрела Турция, несовместимы с технологиями НАТО и не могут быть интегрированы в систему альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Я несколько раз указывал Турции на то, что российская техника ПВО несовместима с технологиями НАТО. Система С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО. (…) К тому же она представляет риск для самолетов союзников», – передает слова Столтенберга в интервью агентству DPA ТАСС.

«В связи с этим я приветствую переговоры между Турцией и другими союзниками о возможной поставке [ЗРС] «Пэтриот» или SAMP/T. Это системы, которые укрепят ПВО Турции, и одновременно их можно интегрировать в систему ПВО НАТО», – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также прокомментировал конфликт по этому вопросу между Анкарой и Вашингтоном, отметив, что между партнерами «время от времени возникали разногласия». «Я сожалею, что мы сейчас оказались в ситуации, когда один союзник вводит санкции против другого союзника. Но это конфликты не помешают нам в НАТО принимать решения», – сказал Столтенберг.

Напомним, 14 декабря США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Генсек добавил, что предложение созвать заседание Совета Россия – НАТО остается в силе. «В начале 2020 года мы пригласили Россию на встречу Совета Россия – НАТО. Они не отреагировали, но наше приглашение еще в силе. (…) Я твердо верю в диалог и призываю к нему Россию», – сказал он.

«Я думаю, что диалог будет способствовать снижению риска инцидентов, несчастных случаев и просчетов и что он может внести вклад в улучшение отношений», – заявил генеральный секретарь НАТО.

Между тем из доклада о реформировании альянса «НАТО – 2030» следует, что главной военной угрозой безопасности для альянса минимум до 2030 является Россия.