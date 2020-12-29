У топ-менеджера Газпромбанка в Москве украли украшений и шуб на 33 млн рублей

В центре Москвы из квартиры топ-менеджера Газпромбанка воры вынесли ценностей на 33 млн рублей, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

С заявлением в полицию обратилась 34-летняя директор управления рынков и капиталов банка Анастасия Б. По словам топ-менеджера, из ее сейфа пропали украшения на 15 млн рублей, передает РЕН ТВ.

В ходе разбирательства выяснилось, что также у женщины украли три соболиные шубы, золотые украшения с бриллиантами и изумрудами, в частности, кольцо, колье, серьги Van Cleef, подвеску в виде цветка из белого золота с бриллиантами и изумрудами, браслет и серьги Piaget, дорогостоящие часы – Piaget Emperodor за 3 млн рублей, малахитовые Piaget за 2 млн рублей, а также Piaget из белого золота с циферблатом из бриллиантов – 4 млн рублей.

Отмечается, что воры могли войти в дом со своими ключами – двери в квартиру и сейф не взломаны, на окнах квартиры также нет повреждений. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По данным телеканала, дубликаты ключей потерпевшая передавала соседям, друзьям и сожителю.

Ранее телефонные мошенники обокрали главного архитектора Института генплана Москвы, уговорив перевести им более 1,2 млн рублей.