В Общественной палате подвели итоги года

2020 год оказался не только для нашей страны, но и для всего мира годом новых вызовов и преодоления опасных угроз. Но для России это был прежде всего год празднования 75-летия Великой Победы, Год памяти и славы, отметил заместитель секретаря Общественной палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник.

«Конечно, из-за пандемии мы были вынуждены искать новые форматы, которые позволили отметить достойно самый главный для нашей страны праздник. Он действительно объединяет и сплачивает нас. Особенно сильно мы это чувствуем в Музее Победы, когда видим реакцию посетителей на нашу новую экспозицию «Подвиг народа», их эмоции, когда они проходят через галерею «Лица Победы», их живой отклик на наши акции памяти», – приводятся его слова на сайте ОП.

В этом году в Музее Победы были вынуждены 9 Мая открывать экспозицию «Подвиг народа» в онлайн-формате и показом на канале «Россия 24».

«И знаете, когда мы ее задумывали, главное, что волновало меня и всех авторов, – как воспримут ее дети, подростки, те, кому предстоит принять эстафету народной памяти и передать ее будущим поколениям. Вот, на мой взгляд, основной смысл нашей работы. Сейчас очень важно объединить усилия, чтобы память о подвиге предков жила в сердцах граждан России вечно. Чтобы День Победы был главным праздником для наших внуков и правнуков», – отметил Школьник.

В целом, несмотря на пандемию, россияне смогли должным образом отдать дань памяти предкам, подчеркивает он. 24 июня состоялся юбилейный парад на Красной площади, ровно через 75 лет после того легендарного парада, который принимал маршал Жуков. «Это был момент единения прошлого и настоящего. Исторический круг замкнулся, думаю, что такое совпадение по дате проведения двух парадов Победы было очень символичным», – говорит замглавы ОП России.

Акция «Бессмертный полк», которая тоже в силу обстоятельств была проведена в онлайне, уже в который раз стала мощным коллективным выражением благодарности нашим предкам за то, то подарили всем нам будущее. В онлайн-шествии приняли участие около 3 млн человек.

Еще одно большое событие – открытие подо Ржевом грандиозного мемориала советскому солдату. Памятник – это собирательный образ всех простых солдат, солдат, которые отдали свои жизни, сражаясь за Родину. Ржевский мемориал уже посетили более 450 тыс. человек.

«Буду всегда повторять, так как убежден в этом абсолютно: прививку исторической правды нужно делать не подростковом возрасте, а еще в начальной школе, и лучше даже раньше – еще до школы. Начиная с утренников в детских садах, посвященных героям Великой Отечественной, вплоть до системной работы в школах, чтобы уроки мужества не были отчетными мероприятиями для галочки к очередной годовщине Победы или ко Дню памяти и скорби, а чтобы тема Великой Отечественной проходила красной нитью через все обучение. Чтобы как можно больше бывали наши дети в памятных местах, чтобы знали песни военных лет. И делать это тоже надо грамотно, так, чтобы это цепляло, находило отклик, было понятно подрастающим поколениям. На их языке, с применением понятных им технологий и приемов», – заключил Школьник.

В свою очередь Елена Цунаева, председатель комиссии ОП по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь Поискового движения России отметила: «Особую озабоченность в этом году у всех, кто неравнодушен к теме истории и горячо за нее переживает, вызвала активизация людей, которые пытаются настроить нашу молодежь, наше общество на смещение точки зрения в отношении правды о Победе, в отношении роли Советского Союза в победе, в отношении наших победителей, защита которых теперь закреплена на уровне Конституции».

Она напомнила о попытках разместить в онлайн-шествии «Бессметный полк» портреты фашистов, о случаях неуважительного отношения к Вечному огню. «Все это мы обсуждали на площадке Общественной палаты и на разных других площадках», – добавила Цунаева.

«Главный вывод этого года: мы достойно встретили юбилейный год, но бороться с фальсификацией истории, с равнодушием, некомпетентностью, незнанием нужно продолжать разными способами. И мы будем это делать», – подчеркнула она.

«Думаю, что будет правильным нам всем, всему нашему обществу, всем гражданам, которые высказали свое отношение к памяти о подвиге народа, к защите исторической правды, поддержав, как уже говорилось, поправки к Конституции, четко обозначив свою гражданскую позицию, сплотиться и сделать так, чтобы Год памяти и славы не остался в 2020-м, а перерос как минимум в Десятилетие памяти и славы», – отметил замглавы ОП России.

Заместитель Секретаря ОП, глава Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Александр Галушка напомнил, что указом президента от 21 июля 2020 года определены пять национальных целей развития России до 2030 года.

Речь идет о сохранении наследия, здоровье и благополучии людей, самореализации и развитии талантов, доступной инфраструктуре, достойном труде, предпринимательстве и цифровой трансформации. Достижение этих целей предусматривается соответствующими национальными проектами.

Общественная палата России подключилась к мониторингу и экспертизе национальных проектов, к выработке предложений по их корректировке ради обеспечения запроса граждан на качественные изменения в социальной сфере. Галушка отметил, что эта работа заняла важное место в Докладе о состоянии гражданского общества в России за 2020 год.

«Сами национальные проекты охватывают все важнейшие грани жизни общества, жизни каждого человека. Это и образование, и здравоохранение, нормальная работа, доступная инфраструктура, социальные блага и так дальше. В ходе рассмотрения самых разных национальных проектов мы сформулировали ключевые предложения по всем без исключения проектам, а именно – оцениваться они должны по удовлетворенности граждан. Мнение людей должно быть в основе самих проектов, и улучшение жизни граждан России должно является результатом их реализации», – пояснил Галушка.

Заместитель секретаря ОП подчеркнул, что Общественная палата должна быть постоянным участником мониторинга и контроля над исполнением проектов, а не касаться их реализации периодически, от случая к случаю. Он указал, что в ОП для этого существует Координационный совет по национальным проектам и народосбережению, который объединяет органы власти, Общественную палату и лучших профессионалов страны.

«Чтобы эта деятельность Общественной палаты, деятельность гражданских активистов, профессиональных экспертов была эффективной, необходимо иметь современную систему должного раскрытия информации об этих национальных проектах, их мониторинге и оценке. Эти три вещи: мнение людей, участие гражданского общества, раскрытие информации – являются залогом эффективности, ключевыми факторами успеха национальных проектов», – подытожил Галушка.

Он добавил, что Общественная палата направила доклад с соответствующими предложениями президенту.