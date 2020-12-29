Песков поставил 2020 году «не больше двойки»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью каналу RTVI заявил, что люди в полной мере еще не осознали последствия 2020 года, и поставил уходящему году «не больше двойки за технику и за артистизм».

«Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный», – передает слова Пескова ТАСС.

«Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года. Ясно, что они будут плохие», – добавил представитель Кремля, отметив, что с другой стороны, год дал силы бороться с этими негативными последствиями. «Мы теперь более или менее понимаем, как это делать», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента признался, что 2020 году он бы «больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм».

Ранее Песков назвал самым ярким воспоминанием 2020 года состояние «доселе неизведанного», которое появилось у него на фоне пандемии.