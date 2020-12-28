Тюменский губернатор объяснил запрет мыться в банях по ночам

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, зачем в регионе вводится запрет работы бань и саун в ночное время.

«Я буквально недавно подписал дополнительные ограничения, связанные с работой в ночное время бань и саун – о том, что им запрещено работать с 23.00 до 6.00 по аналогии с предприятиями общественного питания. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – приводит РИА «Новости» слова губернатора, сказанные им на прямой линии с жителями области, которую транслировали в соцсети «ВКонтакте».

«Сделали это мы для того, чтобы исключить этот пробел, потому что некоторые стали им пользоваться для того, чтобы проводить новогодние корпоративы в банях. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – добавил он.

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина порекомендовала воздержаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки, а также предложила встретить праздник в лесу или на даче, в ограниченном кругу людей.