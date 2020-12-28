В районе крушения «Онеги» нашли три спасательных круга

В районе крушения траулера «Онега» в Баренцевом море обнаружили три спасательных круга. Выживших найти не удалось, сообщили в экстренных службах.

«На месте проведения поисковых работ найдено три спасательных круга, людей обнаружить не удалось. Все указывает на то, что 17 человек погибли. Предварительно, все они утонули», – передает сообщение ТАСС.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Спасенные рыбаки рассказали, что крушение судна произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

Наиболее вероятной причиной затопления траулера «Онега» в Баренцевом море могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности, сообщила пресс-служба Росрыболовства.