При кораблекрушении судна «Онега» в Баренцевом море погибли 17 человек

Семнадцать из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде», – сказал источник ТАСС.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, на его борту находились 19 человек, судьба 17 неизвестна. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.