Судно «Онега» с экипажем из 19 человек затонуло в Баренцевом море

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на его борту находились 19 человек, судьба 17 неизвестна, сообщает МЧС.

Информация о происшествии с судном «Онега» (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, передает РИА «Новости».

«Экипаж 19 человек. Спасены два человека», – говорится в сообщении МЧС.

Сейчас поисками рыбаков занимается экипаж судна «Войково», к месту дополнительно направлены суда.

На данный момент связи с экипажем затонувшего у Новой Земли судна нет.

«В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Спасенные являются гражданами России, информации по остальным пока нет.

По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.

Напомним, в начале этого года танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Лодка затонула.