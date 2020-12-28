После затопления судна «Онега» в Баренцевом море возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело после затопления судна «Онега» в Баренцевом море по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

«Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ» – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего», – добавили в СК.

Ранее начала проверку Мурманская транспортная прокуратура.

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 «Онега». По предварительным данным, 28 декабря в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 «Онега». В воде оказались 19 членов экипажа. В настоящее время два человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.