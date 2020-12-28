В Biocad оценили риск задержки поставок «Спутник V» из-за сложностей производства

Сложности, которые могут возникнуть при производстве компонентов для российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не станут причиной задержки поставок, заявил генеральный директор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Они [компоненты вакцины] технологически разные, производство каждого из компонентов имеет отличия в технологии. Одна технология производится более спокойно и быстро, вторая технология имеет свои особенности, но это не является причиной для задержек поставки вакцин, ну и тем более для того, чтобы не обеспечить в полном объеме для населения страны», – передает его слова ТАСС.

Напомним, 16 декабря Biocad начала поставки «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%.