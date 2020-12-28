В Ереване предупредили об угрозе диверсионной войны в Карабахе

«Проблема определения границ на линии соприкосновения Армении и Азербайджана делает мир очень хрупким и может привести к новым столкновениям», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян. Так он прокомментировал сообщения Баку о нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Карабахе.

«Информация о якобы нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии пока никак официально не комментируется и не подтверждается ни армянской, ни российской стороной. Эти сообщения остаются на уровне некоторых Telegram-каналов, азербайджанских властей и СМИ», – сказал директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян.

Собеседник отметил, что на линии соприкосновения Армении и Азербайджана ситуация остается нестабильной. «В Сюникском и Гехаркуниском марзе (области – прим. газеты ВЗГЛЯД) существуют проблемы делимитации и демаркации границ. Стороны по-разному трактуют карты, не могут решить, какие дороги и села кому принадлежат. Эти разногласия приводят к созданию очагов напряженности и могут спровоцировать новые столкновения. Поэтому мир пока очень относителен и хрупок», – рассказал Теванян.

В свою очередь ереванский политолог Грант Микаэлян убежден, что армянского населения не могло остаться на территории, подконтрольной Азербайджану. «Дело в том, что после погромов в городе Сумгаите азербайджанцы не жили на подконтрольных армянам территориях, и армяне не жили на землях, подконтрольных Азербайджану», – пояснил эксперт.

По его словам, «в таких условиях партизанская война исключена, однако теоретически возможна диверсионная».

Ранее в Баку заявили о гибели одного азербайджанского военнослужащего в результате нападения армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе в Карабахе.

«27 декабря в 15.30 [14.30 мск] незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен», – передает ТАСС сообщение министерства обороны Азербайджана.

Ранее в министерстве обороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

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