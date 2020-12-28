Большинство рыбаков с затонувшей «Онеги» оказались уроженцами Мурманской области

Большинство членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна «Онега» были уроженцами Мурманской области, также на борту были уроженцы других российских регионов и бывших союзных республик, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Большинство из тех, кто были на борту, – уроженцы Мурманской области. Также есть уроженцы Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской, Ивановской, Курской областей, а также есть один уроженец Сьерра-Леоне», – сказал РИА «Новости» источник.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Спасенные рыбаки рассказали, что крушение судна произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.